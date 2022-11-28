«Базис» выпустил новую систему виртуализации с собственным оптимизированным гипервизором

Отечественный разработчик и интегратор облачных решений «Базис» выпустил первую версию универсального программного комплекса «Базис.vCore» для виртуализации ИТ-инфраструктуры предприятий, в состав которого входит гибридный гипервизор (1+ типа) собственной разработки. Важно, что «Базис.vCore» полностью адаптирован под российских производителей

«Базис.vCore» — это универсальный программный комплекс виртуализации ИТ-инфраструктуры предприятия, который позволяет централизованно управлять серверными мощностями, оптимально распределять ресурсы систем хранения данных, эффективно строить сетевые взаимодействия внутри виртуальных дата-центров и отслеживать состояние облака в целом, обеспечивая при этом максимальный уровень безопасности, высокой доступности и масштабируемости ИТ-ландшафта компании.

«Мы начали разработку собственного гипервизора 2 года назад. Он должен был стать основным фундаментом нашей экосистемы – базовым элементом виртуализации для всех наших решений. Помимо этого, наш гипервизор должен был быть совместимым с отечественными аппаратными комплексами, как «Байкал», «Эльбрус» и при этом не уступать по показателям эффективности зарубежным аналогам, например, VMvare. Сегодня, по результатам работы, мы с уверенностью можем сказать, что по большинству параметров наш гипервизор даже превосходит зарубежные аналоги», — сказал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис».

Продукт подходит для внедрения в центрах обработки данных как крупных телеком операторов, так и в корпоративных, государственных ЦОДах различного масштаба. Наличие у «Базис.vCore» интерфейсов интеграции позволит разворачивать инфраструктуры виртуальных рабочих столов, автоматизированные стенды разработки и тестирования.

Использование «Базис.vCore» позволит предприятиям получить экономические выгоды в части снижения капитальных затрат при закупке программного и аппаратного обеспечения виртуализации, а также значительно снизить операционные затраты на содержание инфраструктуры за счёт повышения уровня и качества обслуживания компонентов инфраструктуры.

Первая версия продукта включает в себя систему централизованного управления, которая позволяет управлять жизненным циклом виртуальных машин, гарантировать их высокую доступность, контролировать утилизацию вычислительных ресурсов, отслеживать и хранить информацию о пользовательских и системных событиях, обеспечивать интеграцию с внешними системами по API и предоставлять услуги в формате «Инфраструктура как сервис».

В комплект поставки продукта входит гипервизор собственной разработки, который отвечает за эмуляцию и виртуализацию аппаратных ресурсов, совместимость с серверными платформами и системами хранения. Гибридный гипервизор «Базис.vCore» обеспечивает поддержку широкого перечня гостевых операционных систем на базе Windows и Linux, а показатели производительности и масштабируемости сопоставимы с зарубежными аналогами. Отличительной особенностью гипервизора «Базис.vCore» является встроенная графическая консоль администрирования, которая позволяет получить информацию о состоянии вычислительного узла и управлять основными аппаратными и программными компонентами.

«Нам уже удалось добиться значительных результатов в развитии функций гипервизора. Приоритетными направлениями для «Базис.vCore» мы считаем дальнейшую более плотную интеграцию с отечественными аппаратными платформами по мере их развития, а также системами резервного копирования, мониторинга, антивирусной защитой и другими продуктами в сферах виртуализации и обеспечения информационной безопасности», — отметил Давид Мартиросов.