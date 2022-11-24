Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» объявил о запуске искусственного интеллекта «Валеры»

Команда финансового маркетплейса «Выберу.ру» внедрила искусственный интеллект на базе нейросетей и машинного обучения. ИИ получил имя «Валера». На базе поведенческих характеристик пользователей на сайте он помогает им в выборе финансовых предложений банков, страховых и МФО.

Искусственный интеллект сопровождает пользователей на всех этапах подбора продуктов.

Изучает поведение посетителей сайта и на основе агрегированных данных рекомендует кредитные продукты с наиболее выгодными условиями и высокой вероятностью одобрения. При оформлении заявки пользователь получает персональную подборку подходящих ему предложений.

Ставит оценки продуктам, представленным на сайте, и рассчитывает рейтинги: кредитов, ипотек и вкладов. Искусственный интеллект учитывает множество сигналов и характеристик, чтобы среди похожих предложений выделить самые надежные.

Анализирует тысячи отзывов клиентов и определяет тональность. Независимо от оценки, которую поставил пользователь, ИИ оценивает текст отзыва — так можно узнать, как люди действительно относятся к банку, даже если они случайно или намеренно поставили не ту оценку.

В основе лежат классические алгоритмы машинного обучения (логистическая регрессия, SVD) и нейросетевые алгоритмы обработки естественного языка (T5, BERT).

Юлия Деньгина, директор по продукту финансового маркетплейса «Выберу.ру»: «Идея рекомендательных сервисов, основанных на математических алгоритмах, активно используется банками. Мы тоже работаем в финансовой тематике, и нашим пользователям важна возможность получать персональные предложения по интересам. Чтобы выбирать финансовые продукты было просто и при этом нескучно, мы решили создать искусственный интеллект с человеческим лицом. Такое звучное имя выбрали неслучайно — с ним много ассоциаций».

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Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» — независимый сервис сравнения и подбора банковских, страховых, инвестиционных и образовательных продуктов. Сегодня на «Выберу.ру» представлены более 10 тыс. продуктов от 500+ финансовых организаций. Ежемесячно сайт посещают более 7 млн человек. Проект входит в список социально значимых ресурсов по версии Минкомсвязи России, является резидентом «Сколково».