Инвесторы вложили 300 миллионов в технологию виртуальной примерочной

В России создано B2B-решение для fashion-индустрии Dresscode.ai, основанное на технологиях искусственного интеллекта. Решение позволяет магазинам одежды организовать виртуальные примерочные - как в онлайн, так и в оффлайне. Инвестиции в проект составили 300 млн руб.

Инвестиции в проект Dresscode.ai для fashion-индустрии

В России запущено технологическое решение для fashion-индустрии Dresscode.ai. Платформа, в основе которой лежат решения на базе решения технологий искусственного интеллекта (ИИ), позволяет магазинам модной одежды организовать виртуальные примерочные.

Инвестиции в проект составили 300 млн руб., рассказали CNews в компании. Инвесторов в компании не раскрывают, указывая лишь, что это частные лица. Согласно данным базы «Контур.Фокус», юридическое лицо проекта - ООО «Дресс код АИ», принадлежит Екатерине Шевчук, у которой нет другого бизнеса.

Технология виртуально примерочной

Решение Dresscode.ai может быть интегрировано на сайт магазина модной одежды, в его мобильное приложение, а также в чат-бот в Telegram. Кроме того, решение можно использовать и в оффлайне - на интерактивных панелях (например, производства компании «Нейросити»).

Решение представляет из себя виртуальную примерочную: пользователь отправляет свое селфи, указывает параметры своего тела, а затем может быть примерить на себя одежду из каталога соответствующего бренда. Технологии ИИ подгоняют вещи по размеру, форме тела и роста.

Таким образом, пользователь сможет увидеть, как на нем будет выглядеть определенная одежда. Утверждается, что полученные фотографии по качеству будут сравнимы с глянцевыми, получивший результат также можно будет распространить в социальных сетях.

Возможные сценарии применения Dresscode.ai и выгоде от его использования

Главный редактор Dresscode.ai Василий Максименко отмечает несколько возможных сценариев применения продукта. Например, в ходе модного показа зрители могут сразу на себе примерить всю продемонстрированную одежду.

В оффлайне клиенты, во время ожидания в очереди, могут воспользоваться интерактивными панелями, примерить интересующие их вещи и получить «вау-эффект». Также такие панели, по мнению Максименко, могут работать круглосуточно и конвертировать любого мимо проходящего человека в клиента.

Также магазин может развивать эксклюзивный опыт создать для клиента персональный «лук-бук» и позволить ему таким образом виртуально примерить множество образцов одежды с последующим примеркой понравившийся экземпляров вживую. В том числе ботики могут встречать клиентов с такого рода «лук-буками».

Кроме того, благодаря Dresscode.ai магазины из fashion-индустрии могут получать аналитику по своей аудитории и и видеть, какие товары наиболее часто примеряют клиенты. В разработке находится персональный ИИ-ассистент, который поможет клиентам с выбором одежды.

По утверждению разработчиков продукта, благодаря его внедрению вовлеченность покупателей на сайте продавьца увеличивается на 30%, время пребывания на сайте продавца увеличивается на 50%, при этом число «брошенных корзин» и отказов снижается на 30%.

Данное решение уже интегрировал в свой интернет-магазин универмаг ЦУМ. На данный момент Dresscode.ai используется только в персональных продажах, но вскоре оно станет доступно и в мобильном приложении.

Тенденции в fashion-индустрии

Согласно исследованию McKinsey, использование ИИ является одним из ключевых трендов fachion-индустрии. Основная задача, которую видят половина руководителей отрасли - это развитие продукта с помощью технологий ИИ на основе пользовательских предпочтений. При этом 84% лидеров рынка называют гипер-персонализацию клиентского опыта основным приоритетом.