Cognitive Pilot расширяет сотрудничество с Казахстаном

Международный разработчик систем ИИ для роботизированной сельхозтехники компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) подписала соглашение с официальным дистрибутором сельскохозяйственной техники CNH Industrial, дистрибутором брендов Case IH и New Holland в республике Казахстан – компанией BHK Agro AG. Тем самым Cognitive Pilot расширяет свое сотрудничество с казахстанскими поставщиками сельхозтехники. Cognitive Pilot приступила к формированию дилерской сети в Казахстане в 2021 г. Об этом CNews сообщили представители Cognitive Technologies.

Компания CNH является одним из участников рынка сельхозмашиностроения, вобравшим в себя не один десяток независимых производителей. Компания имеет полуторавековую историю работы на мировом рынке.

Согласно подписанному документу, BHK Agro AG обеспечит установку системы автономного управления сельхозтехникой на основе ИИ Cognitive Agro Pilot на серийную продукцию (комбайны) CNH Industrial до продажи ее потребителям. Компания также будет осуществлять прямые продажи системы Cognitive Agro Pilot тем потребителям, которые уже владеют техникой CNH и Case New Holland и заинтересованы в повышении эффективности своих хозяйств за счет использования ИИ при уборке культур.

Основной сельхоз-культурой республики Казахстан является пшеница. Страна является одним из крупнейших в мире ее экспортеров и входит в топ-10 крупнейших мировых производителей пшеницы. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Казахстане составляет более 23 млн. га. Из них зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 15,9 млн. га, масличные – 3,1 млн. га.

Соглашение предусматривает поставку до 100 комплектов Cognitive Agro Pilot в год.

Кроме того, Cognitive Pilot рассчитывает в 2023 году начать поставку в Казахстан версии Cognitive Agro Pilot для тракторов, что позволит в несколько раз увеличить объем продаж умной системы в этом регионе.

Компания рассчитывает довести свою долю на казахстанском рынке систем автопилотирования в агро до 15% в ближайшие три года.

Александр Присяжный, начальник отдела ТОО BHK Agro AG: «Компания Cognitive Pilot является известным мировым разработчиков систем автопилотирования сельхозтехники на основе искусственного интеллекта. Высокая эффективность и качество ее продуктов подтверждена множеством внедрений в России, США, странах Латинской Америки и Евросоюза. Система Cognitive Agro Pilot проста в использовании. Ее установка на комбайны CNH и Case New Holland будет осуществляться нами без участия специалистов Cognitive Pilot».

Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot: «Комплектация продукции ведущих мировых брендов нашими автопилотами является подтверждением уникальности нашего решения, его реального конкурентного преимущества над другими системами, как по набору функций, так и по качеству работы. В специфических географических условиях огромных казахстанских полей роботизация уборки крайне востребована. Мы рады, что все больше аграриев Казахстана получают возможность существенно повысить эффективность уборки урожая с нашим решением на основе искусственного интеллекта – технологий нового поколения».