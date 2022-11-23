Бесшовный переход на отечественное ПО: редактор «Автограф» теперь в Axoft

Axoft заключил дистрибьюторское соглашение с ИМСАТ, производителем редактора деловой и технической графики «Автограф». Вендор получит доступ к партнерскому каналу Axoft для внедрения решения. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

ИМСАТ – российский разработчик программного обеспечения, нормативных документов, аппаратно-программных комплексов в различных отраслях промышленности и транспорта с 30-летним опытом работы.

«Автограф» – редактор деловой и технической графики, позволяет не только создавать диаграммы, схемы, планы и чертежи, но и автоматизировать, подключать систему технического документооборота, интегрироваться в бизнес-архитектуру предприятия и оптимизировать процессы. Решение развивается более 15 лет, входит в реестр отечественного ПО, является отечественной заменой Microsoft Visio. За счет прямого открытия файлов и фигур Visio «Автограф» обеспечивает бесшовный переход на российское ПО.

Возможности решения: кроссплатформенность, технологичность, конкурентная стоимость, возможность доработки под нужды заказчика, безопасность и стабильность (серверы находятся в России). Продукт позволяет разрабатывать собственные шаблоны и библиотеки.

Пользователи решения – образовательные учреждения, промышленные предприятия, компании всех секторов и сегментов бизнеса.

«Axoft расширяет отечественный портфель актуальным, востребованным прямо сейчас решением. Наша первоочередная задача – максимально широко познакомить пользователей с его возможностями. Успешное сотрудничество профессионалов своего дела поможет корпоративным заказчикам получить максимальный эффект от внедрения продукта», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений Axoft.

В планах производителя – дальнейшее развитие решения «Автограф», а также создание новых продуктов, аналогов которым еще нет на российском рынке.

Петр Василенко, руководитель департамента импортозамещения ИМСАТ: «Поворот рынка ИТ в сторону отечественных производителей ПО позволил нам доработать свои продукты с учетом актуальных запросов потребителей и продемонстрировать компетенции ряду крупных российских корпораций. Мы смогли предложить рынку достойное решение для задач инженерной и деловой векторной графики, а сейчас готовим новую линейку продуктов с учетом пожеланий пользователей и еще более глубокой интеграцией в бизнес-архитектуру заказчика. «Автограф» уже внедряется по всей России, а к 2023 г. мы планируем занять значительную долю рынка в сегменте САПР».