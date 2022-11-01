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«Газпромнефть-СМ» создаёт цифровую экосистему для партнёров

«Газпромнефть-СМ» реализовала проект по созданию единой цифровой платформы для работы с дистрибьюторской сетью в России, а также странах ближнего и дальнего зарубежья. Новая онлайн-инфраструктура позволила повысить эффективность взаимодействия с партнёрами, сократить время обработки заказов в 3 раза и увеличить продажи смазочных материалов. Адаптация платформы для зарубежных бизнес-партнёров была реализована с одной из крупнейших российских веб-компаний RDN GROUP, специализирующейся на сложных и высоконагруженных проектах.

Единая платформа с интуитивно понятным интерфейсом позволяет пользователям в режиме онлайн создавать и оформлять заказы, отслеживать их статус, а также формировать отчётность в любом удобном формате. Специалисты «Газпромнефть-СМ» благодаря расширенным возможностям цифрового продукта могут эффективнее планировать производственные мощности, просчитывать логистику и сопровождать сделки с партнёрами. При разработке веб-архитектуры платформы использовались самые современные программные и технологические решения, что позволяет системе работать с высокой производительностью даже при больших нагрузках.

Пользователями единой цифровой платформы «Газпромнефть-СМ» уже стали более 100 компаний из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана и Турции.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ», сказал: «Сегодня уже 65% заказов от российских и иностранных партнёров реализуются через новую цифровую систему «Газпромнефть-СМ». Это позволило не только оптимизировать бизнес-процессы, сократить производственные издержки и увеличить объёмы продаж смазочных материалов, но и прежде всего создать эффективные и комфортные условия взаимодействия с дистрибьюторами. Все наши новые цифровые сервисы формируют вокруг партнёров экосистему, в которой они могут оперативно заказать высокотехнологичную продукцию в любую точку мира, обратиться со специализированными запросами для разработки новых продуктов, а также получить профессиональную техническую поддержку оборудования».

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