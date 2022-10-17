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«Базис» и Mind Software будут вместе работать над решениями для облачной миграции и отказоустойчивости виртуальных инфраструктур

Отечественный разработчик и интегратор облачных решений «Базис» и разработчик программных решений для миграции и отказоустойчивости в виртуальных и облачных средах Mind Software подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Компании будут совместно работать над созданием решений, позволяющих клиентам реализовать различные сценарии миграции инфраструктуры и сервисов между облачными платформами, а также повышать уровень доступности ИТ-сервисов, разворачиваемых в публичных и частных облаках, и решать задачи их аварийного восстановления.

Запрос на инструмент для миграции виртуальной инфраструктуры давно стал критичным на глобальном технологическом рынке и только растет в последние годы. «Ожидается, что с 2021 по 2027 г. среднегодовой темп роста мирового рынка облачной миграции составит 21,67%, — пишет Information Management Research в исследовании за январь 2021 г., — в течение следующих двух лет 40% опрошенных компаний планируют отправить 25–50% рабочих нагрузок в локальную среду, а еще 25% планируют вернуть более половины нагрузки обратно». При этом весной 2022 г. крупные зарубежные IaaS- и PaaS-провайдеры и разработчики систем виртуализации вынуждены были покинуть российский рынок и приостановить работу с клиентами из России. Отечественный бизнес был в поиске не только импортонезависимых аналогов VMware, Microsoft, AWS, Digital Ocean, Red Hat, но и инструментов, с помощью которого он перенесет бизнес-нагрузку на альтернативные технологии и платформы.

Поэтому «Базис» совместно с Mind Software создают ряд решений для российского рынка: в данный момент уже ведется совместная работа по созданию модуля платформы «Базис.DynamiХ» для построения территориально-распределенных отказоустойчивых вычислительных инфраструктур на уровне платформы виртуализации. Совместное применение технологий «Базис» и Mind Software существенно упростит развертывание территориально-распределенных облачных решений, в том числе мультиплатформенных и с большими расстояниями между плечами. Аналогов и подобных решений от отечественных производителей в данный момент не существует.

«Мы уверены, что технологическое сотрудничество с "Базис", одним из лидеров отечественного рынка виртуализации и облачных инфраструктурных платформ, позволит вывести продукт на совершенно иной уровень функциональной и технологической зрелости. У нас насыщенный темп разработки: каждый квартал мы планируем выпускать функциональные обновления, делающие перенос виртуальной инфраструктуры ещё более простым и экономически эффективным», — сказал технический директор Mind Software Антон Груздев.

«Результаты нашего технологического сотрудничества с Mind Software будут актуальны для многих российских компаний, выполняющих переход на решения, инфраструктура которых построена на наших продуктах, — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис». — Наши решения для виртуализации являются полнофункциональной альтернативой и успешно импортозамещают VMware, Nutanix, Microsoft, Citrix и других глобальных вендоров, до недавнего времени контролирующих более 90% российского рынка. Мы уже сейчас наблюдаем энергичный рост запросов и объёма миграций на системы, построенные на решениях «Базис», и далее он будет только расти. А реализация DR-сценариев, в особенности для мультиплатформенных инфраструктур, в настоящее время является восходящим трендом».

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