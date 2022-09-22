В кассовой системе Set Retail стала доступна оплата покупок через приложение «Кошелек»: с помощью BNPL-сервиса «Долями» и СБП

С сентября 2022 г. кассовая система Set Retail поддерживает оплату с помощью Koshelek Pay — встроенной в приложение «Кошелек» платформы для оплаты покупок в офлайн-магазинах. Об этом CNews сообщили представители компании «Кристалл сервис интеграция».

Это позволяет ритейлерам предлагать своим клиентам сценарий оплаты покупок без затрат на разработку и интеграцию. Покупателю достаточно предъявить карту лояльности в приложении «Кошелек» и в нем же подтвердить оплату покупки. Такой сценарий позволяет сделать расчет на кассе удобным и быстрым.

Koshelek Pay поддерживает два метода оплаты: с помощью BNPL-сервиса «Долями» и Системы быстрых платежей (СБП).

1. Сервис «Долями» предоставляет покупателю возможность оплатить покупку четырьмя равными частями: 25% сразу, остальные 75% будут списываться равными долями каждые 2 недели, без комиссии и переплаты. А ритейлер получит 100% стоимости покупки на следующий день. Запуск оплаты с помощью Долями позволит увеличить средний чек в рознице и привлечь новых клиентов.

2. СБП позволяет покупателю экономить время и расплачиваться без пластиковой банковской карты, а также без переключения между камерой смартфона и приложением банка. При этом ритейлер экономит на эквайринге.

Чтобы воспользоваться новыми платежными возможностями, ритейлерам достаточно обновить кассовую систему Set Retail до новой версии 10.3.15 или выше с поддержкой Koshelek Pay и заключить договор с приложением «Кошелек». Затем команда «Кошелька» настроит сервис Koshelek Pay для магазинов партнера — и можно начинать прием платежей.

Приложение «Кошелек» интегрировалось с Set Loyalty (модулем лояльности кассовой системы Set Retail) еще в сентябре 2021 г. Это позволило ритейлерам выпускать цифровые карты лояльности без затрат на создание собственных мобильных приложений, эффективнее работать с анкетными данными покупателей и экономить на эмиссии пластиковых карт.

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«Кошелек» — приложение для покупок. В «Кошельке» можно хранить карты лояльности, оплачивать покупки и получать за них денежный кэшбэк. «Кошелек» — единственное в России приложение-агрегатор карт лояльности с собственной платформой бесконтактной оплаты Koshelek Pay, сертифицированной на соответствие международным стандартам безопасности.

Платформа Koshelek Pay направлена на повышение эффективности бизнеса. С ее помощью ритейлеры снижают затраты на эквайринг, увеличивают средний чек, частоту покупок и трафик покупателей в собственные магазины. Платформа дает доступ к разным способам оплаты: через СБП и BNPL-сервис «Долями».

Компания CSI («Кристалл сервис интеграция») — разработчик кассового решения Set Retail и семейства продуктов Set. Проекты и решения на базе Set Retail помогают сетевым ритейлерам эффективно обслуживать покупателей, выстраивать коммуникацию с клиентами и увеличивать выручку. Set Loyalty — это встроенный модуль лояльности Set Retail: набор готовых инструментов и механик для реализации программы лояльности ритейлера, без подключения внешних систем лояльности и интеграции с CRM.