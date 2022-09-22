МТТ разработал и подключил голосового робота на платформе VoiceBox для компании «Промис»

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал и подключил голосового робота на платформе VoiceBox для «Промис», одного из ведущих поставщиков упаковки для производителей лекарств. Голосовой робот помогает сотрудникам компании в подготовке информационно-образовательных мероприятий, на которые регулярно собираются до 700 участников фармацевтического рынка.

Голосовой помощник МТТ взял на себя задачу по информированию о проведении вебинаров для производителей лекарственных препаратов. В результате конверсия при звонках цифрового ассистента составила 40%.

Прежде напоминанием и подтверждением участия в событиях занимались несколько менеджеров отдела мероприятий. Теперь же с этой задачей менее чем за час справляется цифровой помощник от МТТ. При этом эксплуатация голосового помощника обходится примерно в 2 руб. в минуту, в то время как работа оператора оценивается в среднем в 15 руб. за минуту.

«В первую очередь подключение голосового помощника продиктовано заботой о членах профессионального фармацевтического сообщества, желанием уделить им еще больше внимания, – сказала менеджер по организации мероприятий компании «Промис» Виктория Богданова. – Для записи сообщения мы использовали реальный голос организатора, к которому наша постоянная аудитория уже привыкла. На этапе тестирования мы провели опрос аудитории – насколько им удобно напоминание о вебинаре через голосового ассистента, и до 40% проголосовали «за», поэтому мы смело внедрили VoiceBox и планируем развивать это направление дальше».

«Мы рады, что смогли помочь компании «Промис» повысить эффективность коммуникаций, автоматизировав рутину, но при этом сохранив живой контакт с аудиторией, – сказал директор по продукту МТТ Иван Артемьев. – Компания «Промис» получила недорогое, но эффективное коробочное решение под свои профессиональные задачи – без установки дополнительного ПО и выделенного IT-специалиста».

Платформа VoiceBoх МТТ позволяет собрать уникального робота в зависимости от специфики и потребностей конкретной организации. При этом интерфейс платформы настолько прост, что работать в нем может любой специалист без навыков программирования.