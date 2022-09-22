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Bimeister представила ПО «Bimeister управление процессами проектирования»

Bimeister представила новый программный продукт – «Bimeister управление процессами проектирования». Решение представляет собой систему внутреннего и внешнего документооборота, хранения документации и управления бизнес-процессами для промышленных компаний и проектных организаций со сложными маршрутами согласования и большим количеством согласующих лиц.

Продукт обеспечивает корректную приемку результатов работы проектных организаций (документация и модели), сопровождение разработки 3D-моделей, проектной и рабочей документации, проведение внутренней и внешней экспертизы, контроль статуса устранения замечаний. Собственный механизм построения бизнес-процессов позволяет самостоятельно задавать маршруты исполнения задач, назначать сроки выполнения и исполнителей.

Решение построено на базе российской программной платформы Bimeister.

«Цель нашей компании — создавать эффективные цифровые инструменты для решения задач наших клиентов на всех стадиях жизненного цикла промышленных объектов. Внедрение программного продукта Bimeister УПП позволит владельцу объекта осуществлять детализированный контроль сроков разработки проектной документации и повысить ее качество», — сказал генеральный директор ГК Bimeister Евгений Хафизов.

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