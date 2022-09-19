Step Logic разработала решение для создания геораспределенного кластера виртуализации на базе российского оборудования и ПО

Step Logic завершила разработку и лабораторное тестирование катастрофоустойчивого кластера виртуализации на основе отечественного программного и аппаратного обеспечения.

Катастрофоустойчивый кластер виртуализации предназначен для резервирования центров обработки данных, что позволяет повысить доступность информационных систем до уровня 99,999% и выше. Основной особенностью решения является возможность автоматического перемещения виртуальных машин в резервный ЦОД при выходе основного из строя. Время простоя при такой аварии не должно превышать нескольких минут.

Все компоненты решения разработаны отечественными вендорами и внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных: в качестве системы хранения данных используется гибридная СХД «Аэродиск Engine» от разработчика «Аэродиск» (оборудование также включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ Минпромторга); операционной системы и системы виртуализации – ОС Astra Linux Special Edition и программный комплекс средств виртуализации «Брест» от ГК «Астра».

В рамках тестовых испытаний специалисты Step Logic эмулировали полный выход из строя оборудования в одном из ЦОДов. После этого виртуальные машины, размещенные на оборудовании на аварийной площадке, были автоматически перезапущены на резервной. По результатам тестирования приостановка доступности сервисов составила менее минуты.

«В настоящее время у отечественных производителей нет готовых решений для построения геораспределенного кластера виртуализации, а западное оборудование, имеющее данную функциональность, официально не поставляется в Россию и не покрывается гарантией производителя. В отличие от реализации на базе программно-определяемого хранилища (CEPH), использование выделенной классической СХД, подключаемой по протоколу iSCSI, существенно упрощает развертывание, сопровождение и будущую модернизацию информационной системы, а, главное, обеспечивает ее работоспособность даже при выходе из строя более половины узлов кластера, – сказал Дмитрий Алифатов, руководитель группы проектирования вычислительных систем Step Logic. – В сложившихся обстоятельствах мы рассчитываем, что наше решение будет востребовано не только среди государственных заказчиков и субъектов КИИ, но и со стороны коммерческих организаций, желающих обеспечить максимально высокую доступность ИТ-сервисов».