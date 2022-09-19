CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Техника
|

Step Logic разработала решение для создания геораспределенного кластера виртуализации на базе российского оборудования и ПО

Step Logic завершила разработку и лабораторное тестирование катастрофоустойчивого кластера виртуализации на основе отечественного программного и аппаратного обеспечения.

Катастрофоустойчивый кластер виртуализации предназначен для резервирования центров обработки данных, что позволяет повысить доступность информационных систем до уровня 99,999% и выше. Основной особенностью решения является возможность автоматического перемещения виртуальных машин в резервный ЦОД при выходе основного из строя. Время простоя при такой аварии не должно превышать нескольких минут.

Все компоненты решения разработаны отечественными вендорами и внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных: в качестве системы хранения данных используется гибридная СХД «Аэродиск Engine» от разработчика «Аэродиск» (оборудование также включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ Минпромторга); операционной системы и системы виртуализации – ОС Astra Linux Special Edition и программный комплекс средств виртуализации «Брест» от ГК «Астра».

В рамках тестовых испытаний специалисты Step Logic эмулировали полный выход из строя оборудования в одном из ЦОДов. После этого виртуальные машины, размещенные на оборудовании на аварийной площадке, были автоматически перезапущены на резервной. По результатам тестирования приостановка доступности сервисов составила менее минуты.

«В настоящее время у отечественных производителей нет готовых решений для построения геораспределенного кластера виртуализации, а западное оборудование, имеющее данную функциональность, официально не поставляется в Россию и не покрывается гарантией производителя. В отличие от реализации на базе программно-определяемого хранилища (CEPH), использование выделенной классической СХД, подключаемой по протоколу iSCSI, существенно упрощает развертывание, сопровождение и будущую модернизацию информационной системы, а, главное, обеспечивает ее работоспособность даже при выходе из строя более половины узлов кластера, – сказал Дмитрий Алифатов, руководитель группы проектирования вычислительных систем Step Logic. – В сложившихся обстоятельствах мы рассчитываем, что наше решение будет востребовано не только среди государственных заказчиков и субъектов КИИ, но и со стороны коммерческих организаций, желающих обеспечить максимально высокую доступность ИТ-сервисов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти вкладывают десятки миллионов в информзащиту «Гостеха»

Российских разработчиков заставят переделать свой софт под Linux

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 27 сентября

«Диасофт» представил платформу для цифровизации бизнес-процессов на замену западным аналогам

4 тренда на рынке СЭД по данным Market.CNews

Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие онлайн-доски с поддержкой русского языка: выбор ZOOM

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант

Показать еще

Наука

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября