Поставщик ВКС-решений NEARITY объявил о начале работы в России

Компания NEARITY, производитель и поставщик инновационных решений для видеоконференцсвязи, объявляет о начале работы в России. NEARITY в сотрудничестве со своими локальными партнерами будет поставлять в Россию аудио- и видеооборудование и аксессуары. Об этом CNews сообщили представители NEARITY

Отличительная черта NEARITY – активная деятельность в области инноваций. 40% сотрудников компании работают в ее R&D-подразделениях. Это позволяет предложить заказчикам портфель высокотехнологичных решений для создания систем ВКС любого масштаба.

NEARITY работает во многих странах мира, включая рынки Европы и Северной Америки.

NEARITY планирует поставлять в Россию весь спектр своих решений. В портфель компании входят спикерфоны, вебкамеры, камеры с возможностью удаленного управления (PTZ), видеобары, микрофонные массивы и разнообразные аксессуары.

NEARITY сфокусирована в области развития аудиотехнологий, таких как эхо- и шумоподавление, стабилизация звука и его интеллектуальная обработка для обеспечения совершенного звучания. Разработанные инженерами компании решения применяются как для улучшения существующих продуктов, так и для проектирования новых устройств. В частности, инженерами компании разработана технология Daisy-Chain. Она позволяет организовать последовательное подключение нескольких устройств, объединяя их в цепочку и обеспечивая питание всех звеньев от головного устройства.

Продукция NEARITY способна удовлетворить потребности заказчиков любого уровня, как небольших компаний, нуждающихся в обеспечении взаимодействия сотрудников, так и крупных корпораций, организующих масштабные мероприятия с большим числом участников. Решения NEARITY будут эффективны и для создания современных гибридных офисов, переговорных комнат, центров поддержки клиентов.

«Средства видеоконференцсвязи сегодня востребованы буквально на всех вертикальных рынках, – отметил менеджер NEARITY по развитию бизнеса в России Илья Ильичев. – Масштабные онлайн-мероприятия с большим числом участников, дистанционное обучение, телемедицина, взаимодействие удаленных сотрудников, в том числе в компаниях с территориально распределенной структурой, даже повседневная работа в офисе, – мы готовы предложить эффективные решения мирового уровня для любой сферы, где требуется качественная и надежная аудио- и видеосвязь. Мы видим перспективы на рынке России, где ВКС помогает сократить расстояния между удаленными подразделениями в разных частях страны».

NEARITY уже заключила первый дистрибьюторский контракт с одним из ведущих поставщиков ИТ-оборудования «Марвел дистрибуцией», дилерам которого стал доступен весь ассортимент продукции компании. В дальнейших планах компании – развитие партнерской сети и эффективное сотрудничество с российскими компаниями.

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NEARITY – производитель и поставщик решений для видеоконференцсвязи, продукция которой представлена на рынках всего мира. Продуктовый портфель NEARITY включает полный спектр решений, от систем начального уровня до сложных ВКС-комплексов.