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«Росэлектроника» создаст в Челябинской области центр компетенций по аэродромному оборудованию

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» при поддержке администрации Челябинской области и в сотрудничестве с компанией «Мосэлектронпроект» приступит к строительству центра компетенций, который займется разработкой новых гражданских продуктов, в том числе оборудования для модернизации аэродромов гражданской и экспериментальной авиации.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор Челябинского радиозавода «Полет» (входит в «Росэлектронику») Александр Нестеров и генеральный директор «Мосэлектронпроекта» Алексей Трошин.

«Уверен, что подписание этого соглашения станет большим шагом вперед в направлении, на котором специализируется Челябинский радиозавод «Полет». Надеюсь, что в ближайшее время мы уже сможем создавать новые продукты с помощью этого центра компетенций», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Строительство центра компетенций ЧРЗ «Полет» планируется развернуть на территории Челябинской области в индустриальном парке «Малая Сосновка».

«Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд руб., количество создаваемых рабочих мест — не менее 800. Все подготовительные процедуры уже завершены, и при поддержке администрации региона и «Мосэлектронпроекта» мы планируем приступить к строительству до конца 2022 г.», - отметил генеральный директор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров.

Развитие индустриального парка «Малая Сосновка» в Челябинской области началось в 2022 г. Парк площадью более 110 Га расположен в 2 км от Челябинска в границах Саргазинского сельского поселения Сосновского района. Общий объем инвестиций резидентов в экономику региона — порядка 4 млрд руб., число создаваемых рабочих мест — около 1,7 тыс.

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