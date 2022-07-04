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Nubes запустит ЦОД в Москве

Nubes объявила о том, что в IV квартале 2022 г. планирует ввести в эксплуатацию первый из комплекса дата-центров уровня TIER III.

ЦОД находится на Юге Москвы, в районе Бирюлёво Восточное. Два машинных зала рассчитаны на 282 стойки мощностью по 10 кВт. На базе дата-центра бизнесу предложат классический набор сервисов: colocation для высоконагруженных серверов и облачную инфраструктуру для сверхплотных вычислений.

Комплекс ЦОД займет 1,3 тыс. м2. Дата-центры будут сертифицированы на соответствие стандарту безопасности Payment Card Industry Data Security Standard версии 3.2.1 (PCI DSS). Защищенная инфраструктура и сертифицированные ФСТЭК средства информационной безопасности обеспечат размещение персональных данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ.

Сейчас Nubes поддерживает более 20 облачных решений. В списке не только классические облака, но и сервисы резервного копирования, информационной безопасности, PaaS.

Новый ЦОД даст бизнесу больше возможностей для развития. Крупные компании смогут перевести на мощности дата-центра Nubes свои масштабные информационные системы, например, SAP или Oracle. Средний и малый бизнес получит больше вычислительных ресурсов для облачной IaaS-инфраструктуры и PaaS-сервисов.

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