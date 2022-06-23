CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

VK Cloud Solutions: 85% компаний планируют использовать облачные технологии к 2025 году

Основным направлением для развития корпоративных ИТ-инфраструктур становится гибридное облако. Это показал опрос, проведенный ИКС-Медиа и VK Cloud Solutions в июне 2022 г. 55% компаний уже используют облака для размещения ИТ-систем, 80% из них выбирают гибридный формат — совмещают публичное и частное облака для разных задач. В течение трех лет большинство опрошенных (81%) планируют внедрить облачную инфраструктуру в бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Гибридные облака сегодня являются оптимальным решением для бизнеса. Такой подход к построению ИТ-инфраструктуры в современных условиях соответствует потребностям в быстром цифровом развитии и дает возможность маневра при управлении ИТ. Опрос показал, что решение о переходе в облака остается за цифровыми лидерами — топ-менеджерами компании, руководителями по ИТ, техническому и цифровому развитию», — сказал Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud Solutions.

Почти 40% компаний планируют размещать критичные ИТ-системы компании в частном облаке — развернутом на собственном или арендованном оборудовании. 60% рассматривают использование приватного облака для внутренних ресурсов и процессов компании.

Большинство участников опроса (81%) считают облачные технологии надежным решением для хранения данных бизнеса. Среди ключевых критериев выбора поставщика представители бизнеса отмечают следующие: экспертизу команды (55%), стоимость (55%), компоненты и технологии (36%) и скорость развертывания решения (36%).

В опросе приняли участие представители более 50 крупнейших компаний российского рынка из разных отраслей: телекома, финансов, образования, промышленности, энергетики и др.

***

VK Cloud Solutions — облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям любого размера. VK Cloud Solutions входит в портфель решений «VK цифровые технологии» и базируется на многолетнем опыте развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода.

VK Cloud Solutions предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, кастомные и частные инсталляции, а также помогает мигрировать в облако. Клиенты компании — «», «Битрикс», «Инвитро», «Росатом», X5 Group, «Ашан», Philip Morris и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля

Флагман российского водоснабжения и канализации мигрирует с видеосвязи Cisco на отечественное ПО

Знаменитой электронике из Армении и Киргизии упростят доступ к российским госзакупкам

Таможня не смогла купить ПК по 300 тыс. руб. на древних отечественных чипах. «Железо» оказалось не российским

«Роснефть» потребовала у властей льготы для ИТ-подразделений промышленных компаний

5 законов правильного внедрения VDI

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM

11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить

Лучшие погружные колодезные насосы: хиты продаж

Показать еще

Наука

Следующая остановка Луна: российский робот научился добывать воду из лунного грунта

Физики синтезировали графин — его пытались создать более 10 лет

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции
Показать еще