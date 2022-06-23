VK Cloud Solutions: 85% компаний планируют использовать облачные технологии к 2025 году

Основным направлением для развития корпоративных ИТ-инфраструктур становится гибридное облако. Это показал опрос, проведенный ИКС-Медиа и VK Cloud Solutions в июне 2022 г. 55% компаний уже используют облака для размещения ИТ-систем, 80% из них выбирают гибридный формат — совмещают публичное и частное облака для разных задач. В течение трех лет большинство опрошенных (81%) планируют внедрить облачную инфраструктуру в бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Гибридные облака сегодня являются оптимальным решением для бизнеса. Такой подход к построению ИТ-инфраструктуры в современных условиях соответствует потребностям в быстром цифровом развитии и дает возможность маневра при управлении ИТ. Опрос показал, что решение о переходе в облака остается за цифровыми лидерами — топ-менеджерами компании, руководителями по ИТ, техническому и цифровому развитию», — сказал Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud Solutions.

Почти 40% компаний планируют размещать критичные ИТ-системы компании в частном облаке — развернутом на собственном или арендованном оборудовании. 60% рассматривают использование приватного облака для внутренних ресурсов и процессов компании.

Большинство участников опроса (81%) считают облачные технологии надежным решением для хранения данных бизнеса. Среди ключевых критериев выбора поставщика представители бизнеса отмечают следующие: экспертизу команды (55%), стоимость (55%), компоненты и технологии (36%) и скорость развертывания решения (36%).

В опросе приняли участие представители более 50 крупнейших компаний российского рынка из разных отраслей: телекома, финансов, образования, промышленности, энергетики и др.

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VK Cloud Solutions — облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям любого размера. VK Cloud Solutions входит в портфель решений «VK цифровые технологии» и базируется на многолетнем опыте развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода.

VK Cloud Solutions предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, кастомные и частные инсталляции, а также помогает мигрировать в облако. Клиенты компании — «1С», «Битрикс», «Инвитро», «Росатом», X5 Group, «Ашан», Philip Morris и др.