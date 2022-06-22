В агрохолдинге «Степь» появится центр управления полетами агродронов

Специалисты агрохолдинга «Степь» приступили к тестированию дронопорта – автономной станции базирования агродронов, которые обслуживают сельхозугодья. Устройство позволяет управлять полетами квадрокоптеров дистанционно, из любой точки мира с наличием интернет-доступа, без выезда пилотов на конкретное поле. Об этом CNews сообщили представители Aeromax Group.

Квадрокоптеры широко используются в технологических процессах агрохолдинга: с их помощью проводят обработку полей средствами защиты растений, мониторят состояние посевов, контролируют технологические процессы, проводят аэрофотосъемку полей. Сейчас дроны управляются пилотами с земли, но с внедрением дронопортов процесс будет автоматизирован и централизован.

На платформу дронопорта приходит полетное задание из центра управления полетами, после этого квадрокоптер автономно вылетает, выполняет задачу и возвращается на станцию базирования для автоматической зарядки. В это время через дронопорт удаленно передаются все полученные фото- и видеоматериалы на сервер обработки данных. Дронопорт можно использовать круглый год: он герметичен и поддерживает необходимый температурный режим.

Разработка дронопорта – проект российской компании «Аэромакс» для агрохолдинга «Степь». «Аэромакс» также работает над созданием отечественного агродрона.

Андрей Недужко, генеральный директор агрохолдинга «Степь»: «Успешное испытание дронопорта и дальнейшее масштабирование проекта позволит создать в компании единый центр управления полетами. Это оптимизирует процессы и позволит снизить издержки при эксплуатации агрокоптеров. Агрохолдинг “Степь” реализует программу по расширению применения беспилотной техники и ведет совместную работу с российскими компаниями по созданию отечественных решений для аграрной отрасли».

Сергей Ахметшин, генеральный директор компании «Аэромакс»: «“Аэромакс” имеет собственное производство гражданских авиационных систем вертолетного и самолетного типа, разнообразной целевой нагрузки и наземных станций управления. Мы считаем очень важным и перспективным развитие беспилотных технологий в сельском хозяйстве для снижения производственных издержек и повышения качества урожая. Сейчас активно работаем над созданием отечественного агродрона. У нас есть научно-технический потенциал, который позволит найти новые эффективные решения для АПК».

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Агрохолдинг «Степь» — российская аграрная компания, ведет свою деятельность с 2014 г. и входит в состав группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов и растительных альтернатив. Активы расположены на Юге России в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

«Аэромакс» — компания полного цикла, которая разрабатывает и производит гражданские беспилотные авиационные системы самолетного и вертолетного типа, целевые нагрузки, а также оказывает комплексные услуги с их применением в лесном и сельском хозяйстве, строительной отрасли, нефтегазовом и электросетевом комплексах, в сфере грузовых перевозок и охраны окружающей среды. Также «Аэромакс» является разработчиком и интегратором цифровых решений с геопространственными данными.