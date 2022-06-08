«1520 Сигнал» оснастила цифровой системой управления перегон Большого кольца Московской железной дороги

«1520 Сигнал» (входит в ГК 1520) ввела в работу цифровую систему автоблокировки на перегоне Желтиково – Костино Большого кольца Московской железной дороги (БК МЖД). Это позволило пустить поезда по новому второму главному пути. Работы – часть комплексной реконструкции северной части БК МЖД.

Теперь на перегоне Желтиково – Костино протяженностью 8,7 км современная автоматика регулирует движение поездов и отслеживает интервалы следования. Цифровизация станций и перегонов многократно повышает эффективность и безопасность работы инфраструктуры.

В планах компании – установить современную автоматику на перегоне Костино – Иванцево, где также идет строительство дополнительного пути. Ранее цифровые системы производства «1520 Сигнал» ввели на 14,5-км перегоне Наугольный – Желтиково.

Большое кольцо Московской железной дороги, длиной около 600 км, соединяет все одиннадцать железнодорожных направлений, расходящихся от Москвы. Реконструкция БК МЖД повысит его пропускную способность для поездов из восточных и северных регионов в сторону запада, а также портов северо-запада России.