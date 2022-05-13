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ТАСС начинает использование офисных приложений «Р7-Офис»

Информационное агентство России ТАСС провело интеграцию офисных приложений «Р7-Офис» для работы с файлами в рамках корпоративного облачного решения. Внедрение ПО позволило наладить дистанционную и совместную работу с документами для сотрудников непосредственно в браузере.

«Р7-Офис» – это офисный продукт для полноценной работы, в том числе для совместного редактирования файлов всех форматов. Решение о его приобретении ТАСС было принято после анализа и сравнения различных приложений и тестирования рабочей группой, в которую входили и будущие пользователи редактора. При этом особое внимание уделялось совместимости с популярными форматами файлов редактора MS Office, а также функциональности, которая нужна для работы.

Первые итоги использования нового инструмента показывают, что совместное редактирование файлов оказалось востребовано среди пользователей, а часть процессов по совместной работе с файлами в редакторе «Р7-Офис» даже была перенесена в корпоративное облачное хранилище. Пользователи также попросили добавить в ПО дополнительную функциональность для эффективной работы. Планируется, что она будет реализована в ближайших версиях.

В результате внедрения редактора сотрудники агентства получили возможность для бесперебойной совместной работы с документами на базе корпоративного облачного решения, а также использования нового продукта при работе с офисными файлами в других редакторах.

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