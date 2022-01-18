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Серверы Sitronics Group совместимы с российской ОС EcoRouterOS для объектов критической инфраструктуры

Sitronics Group, входящая в АФК «Система», и российский производитель сетевых решений RDP, специализирующийся на разработке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для операторов связи, подтвердили совместимость серверного оборудования Sitronics и программного продукта EcoRouterOS.

EcoRouterOS – российская операционная система (ОС) для IP/MPLS-маршрутизаторов производства компании RDP. ОС сертифицирована Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, соответствует требованиям к ИТ-инфраструктуре государственных органов, оборонно-промышленного комплекса и предприятий ключевых отраслей экономики, работающих с конфиденциальной информацией.

Тип архитектуры производимого в России серверного оборудования Sitronics Group является наиболее популярным в мире. Вычислительные серверы компании могут быть равнозначной альтернативой оборудованию ведущих мировых вендоров для отечественных предприятий, ориентированных на импортозамещение и цифровую трансформацию бизнеса, заявляют в Sitronics Group.

«В партнерстве с отечественными разработчиками мы готовы удовлетворить растущие потребности в надежных российских ИТ-решениях ключевых заказчиков: от участников критической информационной инфраструктуры и операторов связи до промышленных предприятий, банков и госкорпораций», – отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

«Интеграция с оборудованием Sitronics Group - хороший пример синергии российских компаний для качественно рывка в продвижении на российском рынке телекоммуникаций, особенно в таком важном сегменте, как обеспечение связью участников критической информационной инфраструктуры. Интеграция операционной системы EcoRouterOS с серверами Sitronics Group – это первый шаг в рамках коллаборации наших компаний», – сказал генеральный директор RDP Дмитрий Никифоров.

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