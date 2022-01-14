CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Инфраструктура
|

Teleperformance Russia Group развернула омниканальный контакт-центр на базе технологий Avaya

Teleperformance Russia Group завершила проект по развитию омниканального контакт-центра на базе технологий Avaya, глобального поставщика решений в области бизнес-коммуникаций.

Цифровая трансформация вынуждает бизнес последовательно модернизировать коммуникационную инфраструктуру для более эффективной обработки запросов клиентов, предоставления персонализированного сервиса и поддержания высокой конкурентоспособности. Для Teleperformance цифровая трансформация и использование передовых технологий являются частью долгосрочной стратегии. Контакт-центр — первый шаг в знакомстве клиентов с компанией, и опыт общения с оператором во многом определяет перспективы дальнейшего взаимодействия с брендом.

Учитывая современные тенденции рынка, руководство приняло решение модернизировать и оптимизировать внедренные системы клиентского обслуживания. В задачи проекта входило увеличение мощности контакт-центра, оптимизация распределения нагрузки и расширение его функциональных возможностей. При этом было важно обеспечить стабильную работу систем с сохранением качества обслуживания.

В процессе реализации проекта специалисты Avaya и «Т1 интеграция» интегрировали платформу Avaya для контакт-центров в инфраструктуру предприятия. Среди возможностей решения можно отдельно отметить: автоматизированное рабочее место Avaya Workspaces для операторов и супервайзеров. Удобные виджеты отражают данные о клиенте из нескольких источников, позволяя выполнять задачи с любым типом взаимодействия; путь клиента (Customer Journey) представляет детальную картину взаимодействия с клиентом: переходы по сайту, переписка по email и в мессенджерах; совместная навигация по сайту (co-browse) позволяет оператору вместе с клиентом найти необходимый раздел на сайте или заполнить форму; платформа приложений Avaya Breeze объединяет контакт-центр со сторонними модулями и открывает дополнительные возможности для взаимодействия с клиентами; маршрутизация обращений на основе атрибутов (Attribute Routing) учитывает ситуационные данные о клиенте и сопоставляет его запрос с нужным оператором; омниканальная отчетность агрегирует показатели и предоставляет бизнес-аналитику в реальном времени или постфактум.

Результатом проекта стало усовершенствование контакт-центра Teleperformance Russia Group, который получил возможности для масштабирования и внедрения передовых сервисов обслуживания. Решения на базе технологий Avaya обрабатывают обращения, поступающие через все используемые каналы: телефон, email, SMS, веб-чат, webRTC видеозвонок, webRTC-звонок с сайта, сообщение из мессенджера или социальной сети. Оператору доступна история взаимодействия с клиентом и инструменты для аналитики и визуализации данных.

«Качественная коммуникационная инфраструктура — один из ключевых драйверов развития бизнеса, особенно это касается организаций, работающих в сфере коммуникаций. Мы стремимся идти в ногу с потребностями клиентов и предоставлять им качественное обслуживание с возможностью омниканального взаимодействия. Внедренное решение обладает большим запасом гибкости и способно подстраиваться под наши задачи. Мы благодарим специалистов компаний Avaya и «Т1 интеграция» за профессионализм, индивидуальный подход и высокое качество реализации проекта», — сказал Вячеслав Власов, CIO Teleperformance Russia Group.

«Модернизация контакт-центра компании, которая сама реализует стратегии управления клиентским опытом — большая ответственность. Мы рады, что наши решения позволили повысить качество обслуживания и расширить возможности взаимодействия с клиентами. Мы благодарим Teleperformance за оказанное доверие», — отметила Нонна Гаспарян, менеджер по работе с государственными и телекоммуникационными компаниями, Avaya.

«Avaya и Teleperformance – компании международные и являются партнерами на глобальном уровне уже долгое время. Благодаря передовым технологиям Avaya и невероятному опыту Teleperformance в области обслуживания клиентов услуги мирового уровня доступны и в России» — отметил Алексей Журавлев, руководитель направлений по работе с государственными и телекоммуникационными структурами Avaya в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочку» «Т1» с полуторамиллиардной выручкой полностью выкупил гендиректор компании

Московским властям хотят запретить закупку ПО Microsoft

Медицинская госструктура получила российские серверы вдвое дешевле, чем собиралась

МВД строит на «Эльбрусах» грандиозную систему фиксации нарушений ПДД в Москве

РПЦ написала молебен об одержимых компьютерной зависимостью

В России введут штрафы для тех, кто закупает слишком мало отечественной радиоэлектроники

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022