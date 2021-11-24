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АлтГТУ переводит сотрудников на отечественный «Р7-офис»

Алтайский государственный технический университет переводит работу части сотрудников с файлами и документами на российскую платформу «Р7-офис».

Закупка программного обеспечения была одной из мер выполнения задачи федерального значения по цифровой трансформации образовательной отрасли. Решение выбрать «Р7-офис» стало результатом процесса отбора из ряда решений.

По результатам испытаний и внедрения среди плюсов российского решения отметили широкую функциональность, а также привычный интуитивно понятный интерфейс, схожий с использовавшимся ранее программным обеспечением. Всего АлтГТУ приобрел 163 лицензии на «Р7-офис».

В результате внедрения платформы часть сотрудников получила возможность бесперебойной совместной работы с документами и полной совместимостью со всеми популярными форматами файлов. Помимо онлайн-редакторов текстовых документов, таблиц и презентаций, пользователи также получили возможность использовать средства просмотра изображений и видео.

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