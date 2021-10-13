В Ростовской области планируют запустить проект киберателье для удаленного производства одежды

Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства совместно с питерским Институтом развития моды Beinopen и предпринимателями представило программу модернизации модного бизнеса. В рамках программы модернизации модного бизнеса в регионе планируют запустить пилотный проект «Киберателье». Он заключается в создании единой платформы, на которой дизайнеры смогут разместить 3D-модели своих вещей, а пользователи – примерить любую из них на свой личный аватар. Создание аватара станет возможным с помощью 3D-сканеров тела, проекта рынка WearNet Национальной технологической инициативы. Выбранную модель одежды можно будет доработать по собственному вкусу, после чего она отправится на пошив на одно из производств, подключенных к системе киберателье.

Другое предложение касается запуска сервиса «Мой бизнес x WearNet» на базе центров «Мой бизнес» Ростовской области. Планируется, что он будет работать по принципу «единого окна» и обрабатывать запросы локальных бизнесов по поиску контрагентов, помогать в решении конкретных бизнес-задач, консультировать, сопровождать сделки и фиксировать уровень удовлетворенности подрядчиками. Также предполагается проведение образовательных программ для представителей креативной индустрии, в частности Акселератора по направлению «маркетинг-сторителлинг-съемки», дизайнерского хакатона по созданию городского мерча и серии городских мероприятий, популяризирующих локальные бренды.

Идеолог проекта, участник рынка Wearnet НТИ, Алексей Баженов отметил, что модному рынку нужно готовиться к серьезной трансформации рынка моды. «Новый рынок, который может вырасти на месте традиционного, будет базироваться на использовании технологий искусственного интеллекта, больших данных, на новых, более экологичных способах производства», - подчеркнул он.