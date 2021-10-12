Microsoft представила новые функции Teams, Outlook и Office 365 для создания инклюзивных гибридных рабочих мест

Microsoft представила улучшения и новые функции, которые учитывают самые разные потребности сотрудников и позволяют создавать инклюзивные гибридные рабочие места. Компания анонсировала инновации для Microsoft Teams, Outlook и Office 365.

Новые инклюзивные функции в Microsoft Teams: автоматические субтитры и расшифровки. В Microsoft Teams участники, использующие настольные или мобильные приложения, могут включать автоматические субтитры и расшифровки, если администратор включил эту функцию; создание субтитров с помощью CART. В дополнение к собственным субтитрам и расшифровкам в Teams в этом месяце внедрена поддержка CART (Communication Access Realtime Translation) для создания субтитров в реальном времени; докладчиков и переводчиков можно оставлять на экране, закрепляя или выделяя несколько видео. Людям, которые общаются на языке жестов, часто необходимо, чтобы и переводчик, и докладчик были видны на экране в течение всего видеозвонка.

Доступная работа с Outlook для авторов и получателей: создание электронных писем с помощью редактора. Редактор показывает подсказки по орфографии и грамматике и помогает повысить ясность, лаконичность, инклюзивность и другие характеристики текста; возможность диктовать электронные письма более эффективно с обновленными голосовыми командами и автоматической расстановкой пунктуации. Outlook для Windows и Mac, как и Word, теперь поддерживает мощные функции диктовки и голосовые команды; возможность создавать электронные письма более доступными. Microsoft представила средство проверки доступности MailTip, которое автоматически сообщит, когда при составлении письма обнаружит плохо доступное содержимое, такое как желтый текст на белом фоне или изображение без альтернативного текста, и поможет устранить проблему; поддержка психического здоровья с помощью Viva Insights. Например, в Viva Insights есть функция защиты времени, которая поможет сотрудникам меньше отвлекаться и прерываться, зарезервировав время для сосредоточенной работы, курируемый набор медитаций от Headspace способствует развитию осознанности и снижению стресса, а виртуальные поездки на работу помогут выделить время для просмотра и завершения задач, а также разгрузить список дел на завтра.

Другие новые функции доступности в Microsoft 365: панель навигации в Excel для Windows, разработанная для устройств чтения с экрана, облегчает понимание схемы рабочей книги и позволяет переходить непосредственно к элементам, таким как таблицы, диаграммы и изображения; лента Accessibility (Доступность) в настольной и веб-версии Excel содержит часто используемые инструменты, необходимые, чтобы сделать рабочую книгу доступной; живые реакции (Live reactions) в Teams Rooms предлагают дополнительные возможности тем участникам, которым трудно говорить или общаться в текстовом чате во время звонков, или тем, кто просто предпочитает отвечать значком «большой палец вверх»; добавление иммерсивного средства чтения в настольную версию Outlook, мобильную версию Teams, OneDrive и SharePoint расширяет список приложений и устройств, с помощью которых людям, испытывающим трудности с обучением, концентрацией внимания или зрительным восприятием, проще читать и понимать контент; голосовой помощник Cortana в Teams, включая мобильную версию Teams, а теперь и мобильное приложение Microsoft Teams для образовательных учреждений, позволяет делиться файлами, проверять календарь и выполнять другие задачи с помощью голоса.