Система реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine и «Ред ОС» совместимы на процессоре «Байкал-М»

Разработчики «Ред софт» и Smart Engines подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» и системы реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine. Испытания проведены на вычислительной платформе с процессором «Байкал-М» производства российской компании «Байкал электроникс». Полученные результаты подтверждают возможность создания полностью отечественного программно-аппаратного комплекса, который обладает достаточной производительностью для решения задач вычислительной томографии в промышленных и медицинских отраслях.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Smart Tomo Engine – отечественный программный комплекс, который проводит трехмерную томографическую реконструкцию объектов разной природы по набору рентгеновских проекций в режиме реального времени. Использование в Smart Tomo Engine уникальных алгоритмов реконструкции позволяет существенно сократить время вычислений без увеличения вычислительных мощностей.

Учеными Smart Engines создан алгоритм Hough Filtered Back Projection, который обеспечивает высокую скорость томографического реконструирования. Этот алгоритм вместе с технологией Monitored Reconstruction, также разработанной научными работниками Smart Engines, позволяет значительно уменьшить лучевую нагрузку за счет того, что сбор рентгенограмм прерывается в режиме реального времени, как только их набор оказывается достаточным для восстановления.

«Обеспечение объектов критической информационной инфраструктуры, в том числе медицинских учреждений, необходимыми инструментами для работы на основе отечественных информационных технологий – государственный приоритет. Совместно с партнёрами «Ред софт» предлагает подходящие решения. Очередной успешный пример – совместимость продуктов, которые подтверждают возможность создания ПАК для рентгеновского томографирования Smart Tomo Engine на процессоре «Байкал-М» с операционной системой «Ред ОС» на борту», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Успешное проведение томографической реконструкции с использованием программного обеспечения Smart Tomo Engine и операционной системы «Ред ОС» на процессоре архитектуры «Байкал-М» открывает новые перспективы для создания быстрых и безопасных томографов на базе российского «железа» и ПО. Мы рады, что сотрудничество с «Ред софт» позволяет предложить отечественному рынку безопасное решение по реконструкции рентгеновских изображений, получаемых в ходе томографических исследований», – отметил Владимир Арлазаров, к.т.н., генеральный директор Smart Engines.