Mail.ru Cloud Solutions обеспечит Akkermann Cement стабильную ИТ-инфраструктуру

Технологии облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions (MCS) легли в основу модернизации ИТ-инфраструктуры Akkermann Cement, одного из крупнейших в России производителей цементной продукции. Перенос корпоративных сервисов и собственного мобильного приложения в облако позволил оптимизировать затраты и обеспечить стабильный доступ к системам для удаленных сотрудников.

Будучи одним из лидирующих производителей цемента в России, Akkermann Cement активно внедряет и развивает новые инструменты для повышения эффективности и безопасности рабочих процессов. В 2020 году компания столкнулась с проблемой — текущая серверная инфраструктура не могла обеспечить необходимую скорость для развития бизнеса в новых регионах и требовала больших финансовых затрат.

В сотрудничестве с Mail.ru Cloud Solutions компания Akkermann Cement запустила проект модернизации инфраструктуры, целью которого стала оптимизация затрат и обеспечение бесперебойного доступа к корпоративным системам для удаленных сотрудников. Компания перенесла на облачную платформу внутренние корпоративные сервисы, в том числе CRM-систему, почтовый клиент, телекоммуникационную систему конференцсвязи и мобильное приложение сотрудников. В результате миграции компания повысила надежность серверной инфраструктуры и обеспечила сотрудникам безопасный доступ к корпоративным системам без необходимости подключения через VPN-канал.

На базе облачной инфраструктуры Akkermann Cement запустила новое мобильное приложение «Akkermann БеZопасностей», которое помогает выявлять риски и нарушения, касающиеся безопасности объектов и охраны труда. С помощью приложения клиенты и сотрудники компании могут оперативно сообщить о потенциальном риске для здоровья на рабочем месте, оценить категорию опасности, загрузить видео, аудио или фото, добавить комментарий или геометку.

Сообщение поступает ответственному за объект и помогает следить за ходом работ по устранению конкретного риска. Приложение «Akkermann БеZопасностей» — часть комплексного подхода компании к выявлению и ликвидации рисков на производстве, в первую очередь, на производственных площадках компании в Горнозаводске и Новотроицке.

В настоящий момент Akkermann использует виртуальные серверы Mail.ru Cloud Solutions, балансировщики нагрузки, SSD-диски и объектное хранилище S3 для резервного копирования.

В будущем компания планирует увеличить количество арендуемых виртуальных машин, интегрировать решения Mail.ru Cloud Solutions для защиты от DDoS-атак, а также рассматривает возможность размещения в облаке серверной части ERP системы при реализации проекта по ее обновлению.

«Сравнив затраты на классическую и облачную модель развертывания инфраструктуры, мы увидели экономическую целесообразность переноса ресурсов в облаке, — поясняет Андрей Колесник, директор по информационным технологиям Akkermann Cement. — Мы рассматривали нескольких провайдеров и искали компанию с хорошо защищенным отказоустойчивым дата-центром. Предложение Mail.ru Cloud Solutions оказалось наиболее подходящим для наших задач – как с технологической, так и с экономической точки зрения».

«Облако – оптимальный инструмент для быстрого масштабирования бизнеса в регионах и запуска новых цифровых инициатив, — говорит Леонид Аникин, директор по развитию «Mail.ru Цифровые технологии». — Платформа Mail.ru Cloud Solutions отвечает требованиям промышленных компаний в области отказоустойчивости и информационной безопасности. Уверен, что наше сотрудничество поможет Akkermann Cement не только в оптимизации текущих процессов, но и в освоении новых подходов и цифровых бизнес-моделей».