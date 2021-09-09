«T1 консалтинг» приступила к пилотированию b2b-решения на базе собственной CRM

Российский ИТ-разработчик «Т1 консалтинг» объявил о запуске в тестовую эксплуатацию первого решения, созданного на базе собственной CRM. Компания переводит все процессы взаимодействия с клиентами в области b2b-продаж на новую платформу. Пилотирование решения позволит доработать его перед масштабированием на всю группу компаний Т1 и выводом на рынок.

«Т1 консалтинг» начала работу над созданием CRM-платформы в 2021 г. Компания запустила R&D для определения ключевых технологических трендов в этой области. На основе исследований была сформирована дорожная карта развития продукта на ближайшие 3-5 лет. CRM-платформа представляет собой множество модулей, которые можно компоновать под задачи заказчиков и строить такие решения, как система управления программой лояльности, единый фронт-офис, системы управления обслуживанием клиентов.

Первым сервисом, разработанным на этой платформе, стало решение по управлению b2b-продажами. Оно ориентировано на Enterprise-заказчиков и предусматривает возможность кастомизации под нужды предприятия. Использование новейшего стека технологий гарантирует низкую совокупную стоимость владения решением и его высокий потенциал для эволюции. ИТ-решение создано на основе ПО с открытым кодом и включено в реестр отечественного софта. В его основе – cloud native-подход, что подразумевает развертывание сервиса на собственных мощностях, использование из облака Public Cloud в T1 Cloud. Это дает заказчикам возможность оптимизировать расходы на обслуживание ИТ-инфраструктуры.

«Лидеры рынка формируют стратегии импортозамещения, что в свою очередь генерирует дополнительный спрос на услуги отечественных производителей ПО и консультантов. Это повлияло на наше решение запустить разработку собственной CRM-системы. Крупнейшие в России и даже в мире проекты в области CRM – развернутые на десятки тысяч пользователей – реализовывали специалисты «Т1 консалтинг», поэтому мы знаем все особенности этих систем на техническом уровне и на уровне бизнес-логики. Кроме того, мы отлично понимаем, что именно в существующих платформах и решениях не устраивает заказчиков, и можем предложить ценные инновации», – сказал управляющий директор «Т1 консалтинг» Кирилл Булгаков.

«Для того чтобы разработать конкурентный сервис, мы следим за эволюцией CRM-продуктов, изучаем опыт других игроков рынка и дорабатываем дорожную карту с получением обратной связи от клиентов и инсайтов от ИТ-сообщества. Для поиска новых идей «Т1 консалтинг» провела в августе CRM-хакатон. Это ИТ-состязание по разработке уникальных решений – «киллер-фич», которые позволят нам создать CRM-систему нового поколения», – отметил Тимур Порошин, Product Owner «Т1 консалтинг».

«Команда проекта смогла в кратчайшие сроки – за три месяца – создать продукт, функционал которого закроет все потребности «Т1 консалтинг» и полностью заменит текущее ИТ-решение от западного вендора. У нас амбициозная цель – не просто догнать лидеров рынка, а обогнать их, предложив целый класс CRM-решений для Enterprise-сегмента, в том числе ориентированных на зарубежный рынок. Сейчас мы составили амбициозный роадмэп развития продукта на ближайшие годы, включающий широкий спектр инструментов по интеграции CRM в цифровые каналы, использование новейших технологий ввода информации и, конечно, использование AI/ML для решения прикладных задач», – отметил руководитель направления CRM в «Т1 консалтинг» Юрий Мацыгин.

Пилотирование первого CRM-решения в «Т1 консалтинг» планируется завершить в конце сентября. По окончании тестового периода и доработки решения начнется его масштабирование на всю группу компаний Т1, что позволит создать единый и прозрачный процесс управления продажами в одном из крупнейших холдингов на российском ИТ-рынке. К концу года разработчики и бизнес планируют подвести первые итоги пилота и выходить с решением на открытый рынок.

Разработка платформы и первых решений на ее базе соответствует стратегическому переходу компании к модели поставщика собственных ИТ-продуктов. Сегодня в портфеле «Т1 консалтинг» уже есть HR-CRM T1 Talentforce, система бизнес-мониторинга T1 Watchman и сервис «T1 налоговый мониторинг».