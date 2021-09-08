Qatar Airways намерена заключить новое дистрибутивное соглашение с Sabre с акцентом на NDC

Sabre Corporation, поставщик технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма, и международная авиакомпания Qatar Airways договорились о заключении нового многолетнего дистрибутивного соглашения, которое обеспечит доступ к контенту авиаперевозчика посредством торговой площадки Sabre (GDS).

Qatar Airways намерена укрепить партнерство с Sabre и использовать преимущества глобального охвата Sabre в сфере корпоративного туризма, чтобы предлагать свои продукты путешественникам по всему миру. Благодаря этому соглашению Qatar Airways сможет распространять свои уникальные NDC-предложения, используя новые возможности дистрибуции Sabre (NDC), которые обеспечивают комплексный рабочий процесс с интеграцией в текущую операционную деятельность туристических агентств.

«Новый подход к ритейлу необходим для того, чтобы отвечать ожиданиям путешественников в части гибкости и персонализации обслуживания, – отметил Рошан Мендис (Roshan Mendis), коммерческий директор Sabre Travel Solutions. – Мы стремимся помочь Qatar Airways расширить возможности ритейла, чтобы авиакомпания cмогла распространять персонализированные предложения корпорациям и агентствам по всему миру посредством торговой площадки Sabre. Сотрудничество игроков рынка важно для восстановления индустрии путешествий, и я рад, что мы находимся на завершающей стадии заключения устойчивого соглашения с Qatar Airways, выгодного для всех участников экосистемы туризма».

Технологии Sabre позволят Qatar Airways продвигать и реализовывать широкую линейку тарифов на глобальной торговой площадке Sabre. Она охватывает более 425 тыс. туристических агентств и является одной из крупнейших в мире торговых площадок с оборотом более $120 млрд.

Тьерри Антинори (Thierry Antinori), коммерческий директор Qatar Airways, отметил: «Идеология сотрудничества составляет основу нашей репутации надежного бизнес-партнера как для клиентов, выбирающих перелеты Qatar Airways, так и для обслуживающих их туристических агентств. По мере восстановления международных путешествий рынок продолжает усложняться, и мы не хотим создавать дополнительные препятствия в виде наценок, ограничений или неэффективных технологий, запуская наши предложения на базе NDC».

«Мы нацелены обеспечить целостный опыт совершения покупок во всех каналах продаж, чтобы оправдать ожидания путешественников и способствовать успеху наших агентств-партнеров. Вместе с Sabre мы видим большой потенциал для формирования будущего современного ритейла авиакомпаний», – сказал Тьерри Антинори.