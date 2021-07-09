Mail.ru Cloud Solutions открыла доступ к Arenadata DB Cloud версии Enterprise

На облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions (MCS) стала доступной аналитическая база данных Arenadata DB на базе Greenplum в версии Enterprise. Пользователи платформы смогут бесплатно протестировать новое решение в течение трех месяцев.

Arenadata DB – распределенная аналитическая СУБД с открытым кодом, построенная на основе open source-проекта Greenplum. Она предназначена для хранения и обработки массивов информации объемом до десятков петабайт и позволяет создать корпоративное хранилище данных с практически неограниченными возможностями масштабирования.

Arenadata DB Cloud версии Enterprise может быть интегрирована с другими сервисами Mail.ru Cloud Solutions — например, хранилищами сырых данных, витринами, системами оркестрации и так далее. Такой подход позволяет сформировать аналитическую платформу для решения задач любой сложности, которая станет инфраструктурной основой для работы с большими данными и расширит локальные системы клиента продвинутыми возможностями облака. Благодаря встроенным коннекторам ClickHouse и Kafka, интеграция Enterprise-версии пройдет заметно проще в сравнении с открытой версией Greenplum.

Пользователям облачной Enterprise-версии станут доступны расширенная поддержка и обучение от разработчика решения. Специалисты Mail.ru Group и Arenadata проконсультируют заказчиков по построению платформ для работы с большими данными и помогут с интеграцией с другими решениями, в том числе развернутыми в локальной инфраструктуре. Пользователи платформы Mail.ru Cloud Solutions могут получить бесплатный доступ к Arenadata DB в версии Enterprise на три месяца, оставив заявку на странице решения.

«Мы предлагаем клиентам ведущие технологии в виде готовых решений. Arenadata DB Cloud версии Enterprise в связке с другими сервисами MCS помогает быстро создать полноценную платформу для работы с большими данными. Эта аналитическая база позволяет работать с Big Data в облаке с помощью простых SQL-запросов. Таким образом, инструменты работы с большими данными становятся доступнее, чем когда бы то ни было», – отметил Дмитрий Лазаренко, директор по продукту в Mail.ru Cloud Solutions.

Arenadata DB версии Enterprise стала доступна на платформе MCS в виде PaaS-сервиса. Таким образом, администрирование СУБД полностью переходит под ответственность провайдера, который отвечает за его доступность.

На платформе MCS также доступны сервисы, которые позволяют повысить скорость работы Arenadata DB Cloud, такие как сверхбыстрые диски Low Latency NVMe. Их применение вместе с подобными СУБД эффективно для высоконагруженных систем в некоторых отраслях (например, банках и ритейле) и позволяет получить время отклика не более 0,5 мс.

В числе первых заказчиков, приступивших к использованию услуги «Arenadata DB как сервис», была компания «Ашан». Arenadata DB Cloud позволит организовать лабораторию данных для различных департаментов компании: логистики, коммерческой дирекции, маркетинга. У них будет возможность проводить исследования, использовать ad-hoc аналитику, ad-hoc репортинг.

«Запуск Enterprise-версии Arenadata DB в облаке Mail.ru Cloud Solutions позволяет бизнесу получить комплексную платформу для работы с Big Data без лишних усилий. За счет специальных коннекторов СУБД для наиболее популярных решений по работе с данными она быстро интегрируется с другими сервисами MCS и on-premise системами хранения данных заказчика. Российский бизнес получает полностью управляемую аналитическую СУБД корпоративного уровня, которая не требует долгой конфигурации: эксперты Arenadata и Mail.ru Cloud Solutions уже выбрали оптимальные тонкие настройки для работы решения», – сказал Александр Ермаков, технический директор компании Arenadata.