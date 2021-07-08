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«Совкомфлот» внедрил платформу для защищенного файлового обмена и совместной работы МFlash

«Мсофт» сообщила, что судоходная компания «Совкомфлот» внедрила у себя разработанное «Мсофт» программное обеспечение MFlash.

Сотрудникам был предоставлен сервис с понятным UX и современным UI для внутренней проектной работы в соответствии с возрастающими потребностями по развитию информационных технологий компании, с широкой функциональностью по административной настройке и защите корпоративных данных. Доступ к платформе MFlash обеспечивается как с рабочих ПК, так и с мобильных устройств, что позволяет легко делиться и работать с файлами с планшета или смартфона, вне зависимости от времени и месторасположения, без необходимости использования VPN.

«Мы благодарим коллег из «Совкомфлота» за оказанное доверие и активное участие в реализации технического проекта. Например, для доработки был предложен интересный функционал по заданию уровня видимости папок, который был успешно реализован и востребован у других наших клиентов», – сказал директор по развитию компании «Мсофт» Владимир Емышев.

Внедрение MFlash также дало возможность повысить стабильность передачи файлов большого размера с морских судов.

«Совкомфлот» внедряет передовое российское ПО в рамках реализации своей ИТ-стратегии, основная цель которой – повысить эффективность рабочих процессов при сохранении высокого уровня надежности и кибербезопасности. Следуя этому подходу, мы внедрили MFlash и тем самым обеспечили сотрудников компании удобным, доступным и безопасным инструментом для удаленной работы и обмена большими массивами информации», – отметил начальник отдела информационных технологий «Совкомфлота» Илья Молодов.

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