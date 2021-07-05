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В ОЭЗ «Технополис Москва» запущено производство радиочастотных акустических фильтров

Электронные компоненты для приборов интернета вещей и цифровой радиосвязи разработали и запустили в производство в особой экономической зоне столицы России. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Новая разработка в области акустоэлектроники представлена линейкой фильтров на поверхностных акустических волнах (ПАВ) компании «Бутис». Фильтры обеспечивают хороший чистый звук без посторонних помех при сеансах передачи сигнала. Они могут быть использованы в устройствах беспроводной и спутниковой связи, в «умных» приборах учета электроэнергии, газа и воды, в оборудовании для базовых станций GSM и GLONASS/GPS и усиления сигнала GSM/LTE и интернета.

«Запуск новой продукции позволит осуществить импортозамещение электронно-компонентной базы в стратегически важной для страны сфере средств стабилизации частоты передачи сигнала связи. Разработка из ОЭЗ «Технополис Москва» поможет укрепить технологическую независимость России от импортных комплектующих в области отечественной радиоэлектроники и беспроводной связи. В прошлом году предприятие завершило локализацию всех своих подразделений в ОЭЗ «Технополис «Москва». В настоящее время его производственные мощности позволяют выпускать до 250 тыс. фильтров в год», – сказал Геннадий Дегтев.

По словам генерального директора компании «Бутис» Олега Машинина, разработка новых изделий заняла полтора года, эта работа финансировалась за счет гранта, полученного от Фонда содействия инновациям в размере 20 млн руб.

«Все изделия, выпускаемые на предприятии, имеет стопроцентную локализацию в России: все сырье, комплектующие и материалы для производства изделий акустоэлектроники отечественного происхождения. Благодаря локализации на площадке «Печатники» в ОЭЗ «Технополис Москва» с ее развитой инфраструктурой удалось резко ускорить деятельность по разработке и производству импортозамещающих инновационных продуктов», – сказал Машинин.

Компания «Бутис» – это малое инновационное предприятие, организованное по принципу полного цикла, которое работает около 30 лет. «Бутис» обладает компетенциями и технологиями для создания и серийного производства изделий акустоэлектроники и устройств на их основе для аппаратуры гражданского и военного назначения. Предприятие располагает «чистыми» производственными помещениями площадью более 450 квадратных метров класса ISO-7 и ISO-5, предназначенными для создания микроэлектронных изделий с проектной нормой 300 нм.

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