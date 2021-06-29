Dell Technologies способствует конвергенции HPC, приложений ИИ и анализа данных

Dell Technologies представила новые решения, которые помогут заказчикам эффективнее управлять конвергенцией высокопроизводительных вычислений (HPC), искусственного интеллекта (ИИ) и анализа данных. Чтобы помочь организациям справиться с рабочими нагрузками, требующими больших объемов данных, такими как секвенирование генома и моделирование разработки продуктов, Dell также расширяет сервисы высокопроизводительных вычислений по запросу и поддержку ускорителей в серверах Dell EMC PowerEdge.

«По мере конвергенции приложений ИИ с высокопроизводительными вычислениями и аналитикой данных конфигурации систем хранения и сетей остаются разрозненными, что затрудняет предоставление ИТ-отделами необходимых ресурсов для удовлетворения меняющихся требований, - считает Питер Манка (Peter Manca), старший вице-президент Dell Technologies по интегрированным решениям. - С помощью программного обеспечения с открытым исходным кодом Dell Omnia специалисты могут значительно упростить управление расширенными вычислительными рабочими нагрузками. Это поможет им ускорить исследования и инновации».

ПО Omnia было разработано в лаборатории инноваций Dell Technologies HPC & AI Innovation Lab при поддержке Intel и вкладе сообщества HPC. Это программное обеспечение с открытым исходным кодом предназначено для автоматизации выделения ресурсов и управления рабочими нагрузками высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и анализа данных для создания единого гибкого пула ресурсов для удовлетворения растущих и разнообразных потребностей.

Программный стек Omnia - это набор сценариев Ansible с открытым исходным кодом, которые ускоряют развертывание конвергентных рабочих нагрузок с Kubernetes и Slurm, а также с библиотечными фреймворками, сервисами и приложениями. Omnia автоматически развертывает программное решение на каждом сервере в зависимости от сценария использования, например, такого как моделирование с HPC, нейронные сети для приложений искусственного интеллекта или обработка графики в памяти для анализа данных. Это сокращает время развертывания с недель до минут.

Участие и вклад сообщества очень важны для продвижения Omnia. Компания Research Computing из Университета штата Аризона тесно сотрудничала с Лабораторией инноваций в области высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта Dell Technologies над разработкой ПО Omnia, чтобы эффективнее поддерживать смешанные рабочие нагрузки, включая моделирование, высокопроизводительные вычисления и машинное обучение.

«Наши инженеры и специалисты Dell Technologies вместе работали над созданием ПО Omnia, - рассказывает Дуглас Дженневейн (Douglas Jennewein), старший директор по исследовательским вычислениям Университета штата Аризона. - Работа над кодом, который упрощает развертывание и управление этими сложными смешанными рабочими нагрузками, как в университете, так и для всей индустрии передовых вычислений, принесла свои плоды».

Dell Technologies расширила свое предложение сервисов высокопроизводительных вычислений по запросу. Теперь они поддерживают среды VMware. С помощью высокопроизводительных вычислений по запросу и систем R Systems заказчики могут использовать передовую инфраструктуру для удовлетворения своих пиковых вычислительных потребностей, когда это им необходимо. С добавлением поддержки VMware Cloud Foundation, vCloud Director и vRealize Operations заказчики могут использовать для ресурсоемких рабочих нагрузок операционную модель гибридного облака и быстро получать доступ к ресурсам высокопроизводительных вычислений, при этом - платить за то, что им нужно, и тогда, когда они в этом нуждаются.

Например, компания Mercury Marine, лидер в области судовых силовых установок, использует компьютерное гидродинамическое моделирование для реализации новых проектов, которые часто требуют мощности высокопроизводительных вычислений, превышающие ее собственные возможности. Имея доступ к высокопроизводительной инфраструктуре Dell, инженеры Mercury Marine с помощью «HPC по запросу» могут сократить время моделирования с 48 часов на работе до двух часов.

«У нас есть базовый уровень вычислительной мощности, которым мы располагаем, и теперь с помощью сервисов высокопроизводительных вычислений по запросу мы можем запускать моделирование и рабочие нагрузки, которые были бы невозможно выполнить в нашей существующей инфраструктуре, - поясняет Арден Андерсон (Arden Anderson), специалист по инженерному моделированию компании Mercury Maritime. - Благодаря Dell Technologies и R Systems мы можем обрабатывать более сложные рабочие нагрузки и выполнять моделирование за гораздо меньшее время».

В качестве новых вариантов ускорителей для серверов Dell EMC PowerEdge R750, R750xa и R7525 компания Dell Technologies теперь предлагает графические процессоры NVIDIA A30 и A10 с тензорными ядрами.

Графические процессоры NVIDIA A30 поддерживают широкий спектр вычислительных нагрузок на основе ИИ и основных корпоративных вычислительных нагрузок, таких как диалоговый ИИ и компьютерное зрение. С помощью графических процессоров NIVIDA A10 заказчики могут поддерживать смешанные рабочие нагрузки ИИ и графики в общей инфраструктуре, что идеально подходит для глубокого обучения и систем автоматизированного проектирования. Программное обеспечение NVIDIA virtual GPU, виртуальные рабочие столы (VDI), используемые дизайнерами, инженерами, художниками графики и учеными, автоматически работают с максимальной производительностью.

Программное обеспечение Omnia уже доступно во всем мире.