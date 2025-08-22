CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Хозяин «Столото» и Price.ru нацелился купить крупную долю «Аквариуса»

79% российского производителя ИT-оборудования «Аквариус» могут выкупить не промышленные предприятия, как предполагалось ранее, а инвестиционный фонд и ИТ-интегратор. Впрочем, это еще не точно.

Продается или не продается

S8 Capital и группа компаний «МТ-Интеграция» (ранее ГК «Максима») планируют выкупить 79% одного из крупнейших российских производителей производителя ИT-оборудования «Аквариус», пишут «Ведомости», ссылаясь свои источники.

Соотношение в распределении долей новых инвесторов не уточняется. Оставшиеся 21% «Аквариуса», сказали собеседники издания, сохранит за собой структура Сбербанка.

При этом представители ГК «МТ-Интеграция» успели сообщить CNews, что «информация о входе ГК "МТ-Интеграция" в состав акционеров группы компаний "Аквариус" не соответствует действительности».

Список потенциальных инвесторов

S8 Capital — многопрофильный российский холдинг, объединяющий промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики. Его 100% владельцем является Армен Саркисян, которому также принадлежит оператор лотерей «Столото» и платформа для сравнения цен в России Price.ru.

akvarius700.jpg

«Аквариус»
Почти 80% «Аквариуса» может быть продано

Выручка АО «С8 Капитал» за 2024 г. составила 1,6 млрд руб. Выручка ИТ-интегратора ГК «МТ-Интеграция» в 2024 г. составила 13,1 млрд руб., чистая прибыль 209 млн руб.

О том, что доля «Аквариуса» может быть продана, CNews писал в июне 2025 г. , но тогда назывались другие потенциальные инвесторы — промышленные компании Уральская горно-металлургическая компания (УГМК, контролирует выпуск около 40% российской катодной меди, 25% рынка проката цветных металлов, а также более 50% европейского рынка медных порошков) и Трансмашхолдинг (ТМХ, производит подвижные составы для железнодорожного и городского рельсового транспорта).

В число владельцев как УГМК, так и ТМХ входит Искандер Махмудов. Он занимает 25 место в рейтинге 146 долларовых миллиардеров России Forbes за 2025 г. Состояние Махмудова по оценке издания составляет $7,3 млрд.

Потребность в инвестициях

«Аквариус» был основан в 1989 г. как советско-западногерманское СП, а через три года стал полностью российским предприятием. В ноябре 2023 г. группа «Аквариус», ранее входившая в «Смарт холдинг» (до декабря 2021 г. НКК), стала независимой организацией, а ее владельцами — сын основателя НКК Алексей Калинин и президент группы Владимир Степанов.

В ноябре 2024 г. «СберИнвест», входящий в блок корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, получил 12% в капитале «Аквариуса», испытывавшего проблемы с ликвидностью. Позже, как сообщили собеседники CNews, близкие к Сбербанку, «СберИнвест» приобрела еще 12%. Таким образом, теперь у «СберИнвеста» есть 24% доля «Аквариуса». Помимо «СберИнвеста» крупными долями «Аквариуса» владеют Алексей Калинин и Владимир Степанов.

В ноябре 2023 г. стало известно, что в проекте развития до 2026 г. производства электроники «Российский гаджет», направленном вице-премьеру Дмитрию Григоренко , «Аквариус» просил у государства 10,5 млрд руб.: 4,5 млрд руб. для увеличения мощностей в Твери и Шуе и по три млрд руб. на вхождение в капитал российского дистрибутора и азиатского ИТ-разработчика.

Производство электроники требует больших инвестиций. «После 2022 г. "Аквариус" вошел в этап стремительного развития: освоение производства новых продуктов, локализации их производства, вложение в складской запас комплектующих (при волатильном курсе валюты), покупка и переоснащение завода в Тверской области, покупка менее крупных компаний ("Аэродиск"), — рассказал CNews руководитель омской ИТ-компании Bitblaze Максим Копосов в июне 2025 г. — Такое развитие требует больших инвестиций и связано с большими рисками. На фоне снижения объема госзакупок, сложности доступа к кредитным средствам из-за больших ставок, риски могли выстрелить, и дофинансирование через привлечение инвестиций от крупной стабильной компании, могло быть закономерным выходом».

Анна Любавина

