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«Бизнес Вконтакте» запустил новую единую платформу для предпринимателей

Платформа «Бизнес Вконтакте» для продвижения и развития любых малых и микробизнесов получила масштабное обновление. Теперь все инструменты для развития бизнеса в соцсети доступны доступны в едином интерфейсе — как на десктопе, так и на мобильных устройствах.

В «Бизнесе Вконтакте» можно без специальных знаний создать сайт, привлечь подписчиков в сообщество, продвигать товары и услуги или вернуть лояльных клиентов. Неважно, в какой сфере работает бизнес, есть ли у предпринимателя готовый сайт и опыт продвижения в интернете — он сможет развиваться «Вконтакте».

Новый специальный путеводитель поможет выбрать подходящий формат рекламы, отталкиваясь от объекта продвижения. Дашборд на главном экране платформы упрощает отслеживание эффективности продвижения: на нём можно сразу увидеть расходы и баланс, запущенные кампании и их результаты, а также узнать, какие объявления работают лучше остальных.

Предпринимателям доступны несколько инструментов для ведения и развития бизнеса: быстрое продвижение (для привлечения подписчиков, клиентов или увеличения числа просмотров записей), создание сайта и сообщества в несколько простых шагов, а также образовательные материалы.

Рекламные возможности «Бизнеса Вконтакте» поддерживают автоматическое управление ценой и оптимизацию бюджета на целевые действия, а для запуска кампании достаточно всего 500 рублей. Рекомендуется использовать автоматический подбор аудитории — на основе тематики сообщества или сайта, анализа его аудитории и поиска похожих пользователей, однако при желании можно перейти на ручную настройку кампаний.

Теперь «Бизнес Вконтакте» одинаково работает и выглядит на всех платформах, включая десктоп. Позднее предприниматели смогут запускать рекламу внутри экосистемы VK, не имея личной страницы «Вконтакте» — достаточно будет регистрации через VK Connect.

Предприниматели могут отслеживать на платформе аналитику продвижения. Данные всех ранее запущенных с мобильного кампаний сохраняются в единой статистике.

Продвинутое управление рекламными кампаниями доступно в рекламном кабинете для профессионалов.

Портал «Вконтакте для бизнеса» запустился в сентябре 2018 г. За три года «Вконтакте» запустила серию новых инструментов для предпринимателей — от мини-CRM и таргетинга по музыкальным предпочтениям до автоматического управления ценой — и за это время количество страниц бизнеса в соцсети выросло с 400 тыс. до 1 млн, а общее число представителей МСБ во «Вконтакте» превысило 2 млн.

Дмитрий Степанов

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