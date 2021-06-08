«Айтеко» и Visiology заключили соглашение о партнерстве

«Айтеко» и Visiology подписали соглашение о партнерстве, что позволяет объединить усилия по продвижению на российском рынке аналитической платформы Visiology для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов организаций.

Visiology и «Айтеко» уже реализовали несколько пилотных проектов по внедрению платформы в государственных структурах, а также провели ряд совместных обучающих семинаров по работе с информационно-аналитической платформой.

«Сегодня BI – это не только информативные и красивые аналитические отчеты, это обязательный шаг на пути к управлению на основе данных. Очень важно, чтобы системный интегратор не просто «установил ПО на сервер», а помог клиенту решить насущную бизнес-задачу. «Айтеко» – это именно такой партнер, обладающий не только техническими, но и методологическими и консалтинговыми компетенциями», – сказал Иван Вахмянин, генеральный директор и сооснователь Visiology.

Аналитическая платформа Visiology решает задачи сбора данных, мониторинга, аналитической обработки и прогнозирования в различных сферах управления. Продукт включен в Единый реестр российского ПО и обладает действительным сертификатом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК).

«Специалисты «Айтеко» имеют значительную экспертизу и многолетний опыт работы с аналитическими системами, глубокое понимание интересов заказчиков. Партнерское соглашение с компанией Visiology дает возможность «Айтеко» расширить линейку решений для автоматизации бизнес-процессов организаций заказчиков, позволит внедрять платформу, в том числе в проектах со специальными требованиями по защите информации», – отметил Алексей Лямин, директор департамента системных программных решений «Айтеко».