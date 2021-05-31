Спецпроекты

Интеграция Внедрения
|

«Северная Верфь» внедрила «Р7-Офис»

Санкт-Петербургский Судостроительный завод «Северная Верфь» объявил о внедрении российского офисного ПО «Р7-Офис». Использование нового решения позволило сотрудникам ускорить и упросить конвертацию входящих файлов, загрузку в систему ЭДО и обработку документов.

Главными стимулами перехода на новое офисное ПО в компании назвали потребность в пакете, который обладал бы высокой скоростью обработки в многопоточном режиме, т.е. при параллельной обработке документов несколькими пользователями, а также выполнение мероприятий по импортозамещению. Решение о закупке лицензий принималось по итогам двухнедельного тестирования пяти офисных приложений.

Тестировались функции API интеграции, наличие онлайн- и десктоп-версий, возможность совместной работы.

На данный момент сервис обслуживает в онлайн-режиме 1355 пользователей, подключенных к системе электронного документооборота. В будущем «Северная Верфь» рассматривает встраиваемое решение для редактирования документов непосредственно в системе.

Также проводится тестирование интеграционных механизмов и сбор статистики для закупки оптимального количество конкурентных лицензий Р7.

«ПАО СЗ «Серверная верфь» (входит в состав АО ОСК) получила в состав своей информационной инфраструктуры профессиональный отечественный офисный продукт Р7-Офис (входит в реестр российского ПО). Р7-Офис позволил безболезненно для пользователей ускорить обработку и конвертацию офисных документов с помощью WEB-сервиса. В перспективе мы рассматриваем полноценный переход для всех работников предприятия на Р7-Офис, однако этот процесс требует решения ряда вопросов, т. к. не все предприятия, входящие в состав АО ОСК полноценно используют Р7-Офис. Для решения этих задач необходимо внедрение и налаживание WEB-сервиса Р7-Офис для всех предприятий, входящих в состав АО ОСК», – сказал начальник управления ИТ «Северной верфи» Альберт Рейх.

Эльяс Касми

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчики просят власти заклеймить «железо» на импортных чипах и ограничить его финансирование

Впервые в истории боевой робот убил человека по собственной инициативе

Решена «фундаментальная проблема» распознавания российского паспорта искусственным интеллектом

Путин ввел штрафы за нарушения на объектах критической ИТ-нфраструктуры

Поставщику ПО для МВД не заплатили 180 млн руб. и уже не заплатят. Поставщику ПК грозит отлучение от госзакупок

Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов

Как ограничить TikTok и другие приложения на смартфоне ребенка: советы ZOOM

Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Важный шаг в нейроморфных вычислениях: новый материал сам создает нейроны и синапсы для компьютеров

Ученые нашли внеземной радиоактивный изотоп: какие научные теории придется пересмотреть?

Разработан детектор сарказма — теперь у ИИ будут нетривиальные задачи
Показать еще