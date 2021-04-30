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Компания «Кворум». Модуль информационного взаимодействия с ЕИС ГОЗ успешно внедрен в АКБ «Новикомбанк»

Интеграция Внедрения ИТ в банках

Компания «Кворум» сообщает об успешном внедрении программного продукта «Транспорт ЕИС ГОЗ. Модуль информационного взаимодействия с Единой информационной системой государственного оборонного заказа» в АКБ «Новикомбанк». Решение полностью соответствует требованиям Указания ЦБ РФ № 5536-У от 28.08.2020 г. «О порядке, составе и формате представления, направления уполномоченным банком информации и документов в единую информационную систему государственного оборонного заказа» (справочно: начало действия документа - 01.04.2021, вступление форматов в силу перенесено на 05.07.2021). Процесс внедрения был полностью завершен до 01.04.2021.

Продукт предназначен для автоматизации процессов информационного обмена Банка с Единой информационной системой государственного оборонного заказа (ЕИС ГОЗ). Предусмотрена работа с пакетами, запросами и уведомлениями. Все отправленные пакеты и запросы, полученные уведомления, а также сообщения, приходящие из ЕИС ГОЗ в ответ на отправленные пакеты и запросы, отображаются в интерфейсе, что позволяет осуществлять полный мониторинг за процессом взаимодействия Банка с ЕИС ГОЗ. Возможна работа в ручном, полуавтоматическом или полностью автоматическом режиме в зависимости от установленного в банке регламента работ.

Программное обеспечение осуществляет логирование событий, происходящих в Системе, а также позволяет настраивать рассылку различных видов уведомлений пользователям о любых событиях, отображенных в Протоколе. Доступ пользователей к функциям системы осуществляется в соответствии с ролевой моделью.

Модуль является многопользовательским приложением, которое может функционировать не только на платформах СУБД Oracle и MS SQL, но и на Postgres Pro, включенной в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. «Транспорт ЕИС ГОЗ» также включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ №396 от 21.04.2021 г.) под номером 10348.

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