Terralink xDE совместима с новой версией операционной системы «Ред ОС»

Terralink сообщила о проведении специалистами компании серии тестовых испытаний, которые подтвердили совместимость платформы для ЮЗЭДО Terralink xDE с актуальной версией операционной системы «Ред ОС» 7.3. Terralink xDE теперь может работать с двумя ОС, основанными на Lunux – Astra Linux и «Ред ОС». Платформа поддерживает работу с СУБД PostgreSQL и может быть свободно интегрирована с «1С ERP», что расширяет возможности ее использования российскими компаниями в рамках концепции импортозамещения.

«Мы ощущаем увеличение потребностей в области импортозамещения на рынке, в том числе в сфере ЮЗЭДО. Конечно, в первую очередь, этот тренд характерен для государственных структур. Но и коммерческие компании проявляют интерес к отечественным разработкам с прицелом на будущее развитие инфраструктуры, – сказала Зарина Сафиуллина, директор по развитию направления xDE в Terralink. - Для нас, как ИТ-компании, решающей задачи автоматизации ЮЗЭДО, это тоже определенный вызов. Мы стремимся развивать и предлагать такие решения, которые позволят нашим клиентам быть гибкими в своем выборе, не зависеть от применяемого базового ПО и использовать ту ИТ-инфраструктуру, которая соответствует их требованиям».

Terralink xDE – интеграционная платформа для организации электронного юридически-значимого документооборота компании. Позволяет объединить в одну экосистему все процессы обработки документов и автоматизировать их. Terralink xDE поддерживает прямое подключение 8 операторов ЭДО, легкую интеграцию с любыми учетными системами, удобное хранение финансовых документов, работу со всеми документами на одном портале, а также обеспечивает эффективное взаимодействие с ФНС и ФСС. Terralink xDE является отечественной разработкой, входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД в конфигурации Terralink xDE Pro.

В рамках поддержки кроссплатформенности и концепции импортозамещения Terralink xDE: совместима с актуальной версией «Ред ОС» 7.3 - российской операционной системой семейства Linux. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России и сертифицирована ФСТЭК России; совместима с ОС Astra Linux, которая была создана для комплексной защиты информации и построения защищенных автоматизированных систем. Широко применяется в качестве платформы для импортозамещения в государственных структурах; поддерживает работу со свободно распространяемой СУБД PostgreSQL, которая является динамично развивающейся универсальной системой управления базами данных. В ближайших планах компании провести тестирование на предмет совместимости с PostgreSQL Pro; легко интегрируется с учетной системой «1С ERP». Модуль имеет открытый API и предоставляет возможности для самостоятельного расширения.

Успешные результаты тестирований продуктов на совместимость позволяют сформировать комплексные импортонезависимые решения, ориентированные на запросы российских компаний. Совместимость «Ред ОС» и Astra Linux с Terralink xDE подтверждают широкую функциональность платформы. Надежная работа программного стека Terralink xDE и PostgreSQL обеспечивает российским компаниям сохранность информации, выбрав наиболее подходящий для своих задач режим копирования, а также значительную экономию времени и памяти оборудования. Прямая интеграция с «1С», ведущей ERP-системой в России, предоставляет возможности расширения бизнес-процессов ЭДО в учетной системе.

Terralink xDE может быть развернута в виртуальной среде на базе программно-аппаратных комплексов российского производства, соответствующих требованиям к установке.