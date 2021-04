Parallels добавила поддержку процессоров M1 в дополнение к Intel в линейке своего ПО для Mac

Компания Parallels выпустила версию Parallels Desktop 16.5 для Mac с полноценной встроенной поддержкой компьютеров Mac на базе процессоров Apple M1 и Intel. Приложения Parallels Access и Parallels Toolbox стали также полностью совместимы с компьютерами Mac на базе процессора M1. Благодаря этому работать с Windows 10 на Mac без потери скорости и в удобной среде, теперь смогут миллионы пользователей по всему миру.

Клиенты компании получили возможность запускать ARM-версию Windows 10 Insider Preview и соответствующие приложения на компьютерах Mac с процессорами Apple M1.

Рекордная производительность M1 позволяет добиться исключительной скорости работы встроенной видеокарты на персональном компьютере пользователя. Благодаря реализованным командой Parallels решениям, процессор ПК максимально эффективно расходует электроэнергию. Кроме того, он с самого начала создавался с расчетом на потенциал macOS Big Sur.

В сочетании с Parallels Desktop 16.5 его невероятная мощность формирует новый стандарт удобства работы с ОС Windows в среде Mac. Более того, решение Parallels обеспечивает совместимость M1 и с самыми популярными ARM-дистрибутивами Linux.

Приложения Parallels Access и Parallels Toolbox (доработанная и упрощенная версия), предоставляемым всем владельцам подписки на Parallels Desktop бесплатно, также обзавелись встроенной поддержкой компьютеров Mac с процессорами M1.

«Процессор Apple M1 стал настоящим прорывом для всех пользователей Mac, — отмечает Николай Добровольский, старший вице-президент по разработке и поддержке продуктов Parallels. — Благодаря технологии Rosetta большинство приложений Mac были перенесены на новую платформу легко и быстро. Однако с виртуальными машинами все не так просто, поэтому инженеры Parallels предусмотрели встроенную поддержку виртуализации для компьютеров Mac с M1. Так наши пользователи получат лучшее решение для запуска ОС Windows в среде Mac».

В тестировании Parallels Desktop 16.5 для Mac с M1 по программе Technical Preview участвовало более 100 000 пользователей компьютеров Mac с данным процессором. На их машинах запускались ARM-версия Microsoft Windows 10 Insider Preview и огромное множество разных приложений Windows для платформы Intel, включая Microsoft Office для Windows, Microsoft Visual Studio, SQL Server, Microsoft Power BI и MetaTrader.

«Мы получили восторженные отзывы о поразительном быстродействии версии Parallels Desktop 16.5 Technical Preview для Mac с процессорами M1, ОС Windows 10 Insider Preview для устройств ARM и многих приложений и игр с архитектурой x86, включая Rocket League, Among Us, Roblox, The Elder Scrolls V: Skyrim, Sam & Max Save the World и не только. Участники тестирования высоко оценили простоту использования функций Parallels Desktop и удобство интеграции Windows с macOS Big Sur, что дополнительно повышает производительность», — рассказывает Добровольский.

Принципы виртуализации, используемые в Parallels Desktop 16.5 для Mac, открывают пользователям преимущества улучшенной производительности процессора Apple M1 — приложения запускаются и работают намного быстрее. Кроме того, в рамках программы Technical Preview были выявлены следующие сильные стороны с точки зрения производительности.

Сокращение потребления электроэнергии вплоть до 250%: при запуске Parallels Desktop 16.5 на компьютерах Mac с процессорами Apple M1 расход электроэнергии снижается в 2,5 раза по сравнению с моделью MacBook Air 2020 года на базе процессора Intel. Быстродействие DirectX 11 до 60% выше: показатели производительности DirectX 11 в Parallels Desktop 16.5 на компьютере Mac с процессором M1 на 60% превышают аналогичные данные для MacBook Pro с процессором Intel и видеокартой Radeon Pro 555X.

Увеличение производительности виртуальных машин (Windows) до 30%: виртуальные машины (ВМ) с ARM-версией Windows 10 Insider Preview в Parallels Desktop 16.5 на Mac с процессором M1 работают на 30% быстрее, чем ВМ Windows 10 на MacBook Pro с процессором Intel Core i9.

Дэниэл Дадли из Альбукерке (Нью-Мексико, США) отзывается о новом решении в положительном ключе: «Я преподаватель математики и установил на своем Mac mini с M1 решение Parallels Desktop 16.5 для Mac и ARM-версию Windows 10 Insider Preview потому, что некоторые нужные мне программы больше не поддерживаются на компьютерах Mac с процессорами M1. Работать с ОС Windows на такой платформе — одно удовольствие. Еще никогда у меня не было такой быстрой версии Windows».

В Parallels Desktop 16.5 для Mac, помимо прочего, поддерживаются гостевые ОС для процессора M1, в том числе дистрибутивы Linux Ubuntu 20.04, Kali Linux 2021.1, Debian 10.7 и Fedora Workstation 33-1.2.

«Я несказанно рад тому, что благодаря Parallels Desktop 16.5 на Mac с M1 теперь можно запускать разные версии Linux», — это слова Даррена Пакстона из Великобритании. — Производительность на высоте».

«Фактически новый Parallels Desktop безальтернативно хорош», — отметил Егор Егоров из России.

Все основные функции Parallels Desktop 16 для Mac были доработаны с учетом архитектуры процессора Apple M1. Это касается, в частности, следующих.

Режим Coherence: запуск приложений Windows на компьютерах Mac, как если бы они были Mac-программами, без использования двух отдельных машин или перезагрузки. Общий профиль: обмен данными, изображениями, документами и папками между компьютером Mac и ВМ для удобства работы. Управление при помощи панели Touch Bar: быстрый доступ к приложениям в виртуальной машине и настройка ярлыков Touch Bar для мгновенного запуска самых нужных приложений и команд. Раскладка клавиатуры для Mac: простая настройка меню клавиатуры и сочетаний клавиш для более быстрого выполнения задач. Сотни других функций Parallels Desktop, помогающих пользователям работать максимально эффективно. macOS Big Sur в ВМ — это разрабатываемая функция, которая может быть добавлена в Parallels Desktop в конце этого года. Основные функции из обширного функционала Parallels Desktop 16 для компьютеров Mac с процессорами Intel перечислены в специальном разделе. Пользователи версии Parallels Desktop для Mac на базе Intel могут запускать более 50 поддерживаемых гостевых ОС, в том числе некоторые выпуски Windows, macOS, OS X, Linux, Android и т. д.

Все редакции обновленной версии Parallels Desktop 16.5 для Mac (Standard Edition, Pro Edition и Business Edition) поддерживаются на компьютерах Mac как с процессорами M1, так и Intel. Их можно приобрести онлайн на специальной странице (где также доступны бесплатные пробные версии со всеми функциями на 14 дней) или в розничных/интернет-магазинах по всему миру.

При покупке подписки на Parallels Desktop вы бесплатно получаете также подписку на приложения Parallels Access и Parallels Toolbox (обновленные и упрощенные варианты для Mac и Windows). Загрузить бесплатные пробные версии этих приложений и приобрести подписку на них отдельно можно на сайте parallels.com.

Все владельцы лицензий Parallels Desktop 16 для Mac могут автоматически установить обновление до Parallels Desktop 16.5 бесплатно. При выходе новой версии Parallels Desktop для Mac (раз в год) клиенты с действующей подпиской получают право на бесплатное обновление для поддержки последних ОС, аппаратных компонентов и инновационных функций Parallels Desktop.

Для запуска ВМ на компьютерах Mac с процессорами Apple M1 в среде Parallels Desktop 16.5 необходимо использовать ARM-версии ОС. Клиенты, устанавливающие на виртуальных машинах Parallels Desktop гостевые операционные системы, должны самостоятельно контролировать их соответствие положениям лицензионных соглашений с конечным пользователем (EULA).

Переход с Parallels Desktop 14 или 15 к новой версии с бессрочной лицензией: от 2 988 руб в год. Новая подписка: 4 788 руб в год. Новая бессрочная лицензия: 5 988 руб. Parallels Desktop для Mac Pro Edition. Переход с любой версии: 2 988 руб в год. Новая подписка: 5 988 руб в год. Parallels Desktop для Mac Business Edition. Новая подписка: 5 988 руб в год.