Tele2 внедрила Kryon RPA и разработала роботов вместе с Navicon

Системный интегратор и разработчик Navicon и Tele2, оператор мобильной связи, реализовали совместный проект по роботизации и созданию локальных центров компетенций (ЛЦК) по RPA. В Tele2 была внедрена платформа Kryon Robotic Process Automation (RPA). Также Navicon провел обучение для разработчиков и сотрудников ЛЦК бизнес-подразделений, после чего в компании было разработано более 70 программных роботов. Проект позволяет специалистам Tele2 самостоятельно автоматизировать рутинные бизнес-процессы без обращения к ИТ-специалистам.

Tele2 оказывает услуги связи в 68 регионах и уделяет большое внимание цифровой трансформации. Tele2 стремится способствовать развитию технических компетенций у сотрудников бизнес-подразделений, не относящихся к дирекции по ИТ. Благодаря этому они смогут самостоятельно участвовать в процессах автоматизации, без активного привлечения разработчиков.

Чтобы автоматизировать ряд процессов внутри бизнес-подразделений и предоставить их сотрудникам больше возможностей для решения сложных и творческих задач, компания приняла решение внедрить RPA-платформу и создать в этих подразделениях локальные центры компетенций (ЛЦК) по роботизации. Было выбрано решение Kryon Robotic Process Automation, так как благодаря простому и дружелюбному интерфейсу научиться самостоятельно создавать программных роботов могут пользователи даже без навыков программирования.

Tele2 внедрила решение вместе с системным интегратором Navicon. Сотрудники ИТ-компании помогли развернуть и настроить платформу, после чего провели обучение по разработке роботов для 20 специалистов Tele2. За четыре дня каждый из них при поддержке Navicon создал и вывел в эксплуатацию своего робота. Помимо них курс прослушали еще 70 сотрудников: некоторые из них также разработали программных роботов уже при поддержке ИТ-дирекции Tele2. После окончания программы сопровождения Navicon провел сокращенную обучающую программу, которая длилась два дня, для 60 сотрудников sales-направления – 40 из них разработали роботов примерно за месяц.

Таким образом, сотрудники Tele2 создали более 70 роботов: более половины из них автономно работают на сервере. Также по итогам проекта в компании появился собственный Центр компетенций по Kryon RPA, который начал работу над восемью ЛЦК в разных бизнес-подразделениях.

«Результаты проекта впечатляют: мы всего за три месяца смогли разработать более 70 различных программных роботов, которые теперь забирают на себя часть рутинных задач сотрудников. При этом скорость работы была довольно высокой: так, при консультационной ИТ-поддержке некоторые разработчики из ЛЦК создали роботов всего за один рабочий день. Но даже в других случаях разработка заняла намного меньше времени, чем обычно требуют RPA-платформы. Причина в том, что робота, благодаря возможностям Kryon, создает сотрудник из ЛЦК, который лучше всего знает, как должен работать тот или иной бизнес-процесс. Это позволяет не привлекать аналитика из ИТ-подразделения и не тратить время на дополнительный анализ. Важная составляющая успеха, на мой взгляд, состоит в налаженном и активном взаимодействии с командой ИТ-партнера. Специалисты Navicon помогали отслеживать прогресс сотрудников, проходящих обучение, и полностью сопровождали процесс разработки», – комментирует Богдан Гусак, менеджер по роботизации процессов и руководитель проекта, компания Tele2.

«На наш взгляд, востребованность self-service-систем, предназначенных для решения разных бизнес-задач, значительно возросла – это один из главных ИТ-трендов. Заказчики все чаще заинтересованы в самостоятельной работе с решениями и создании собственных центров компетенций по тем или иным технологиям. Tele2, как представитель одной из самых технологичных отраслей, не исключение. Мы рады, что коллеги высоко оценили возможности платформы Kryon. Это действительно self-service-система, которая позволяет бизнесу значительно быстрее получить результаты и автоматизировать больше процессов за определенную единицу времени. Также платформа позволяет избежать "очереди" в ИТ-отдел: сотрудники сами создают роботов и потому могут распределять усилия в зависимости от приоритетности автоматизации тех или иных процессов», – отмечает Сергей Сюй-Кей-Мин, руководитель проекта, компания Navicon.