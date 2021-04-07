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ЦРПТ завершил обновление сервисов системы маркировки лекарств

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Оператор «Честного знака» ЦРПТ завершил масштабное обновление сервисов системы маркировки лекарств. Перенастройка документоориентированной системы управления базами данных MongoDB позволила ускорить обработку документов по кодам, эмитированным с 28 марта. По кодам, эмитированным до этой даты, ускорение обработки произойдет в ближайшее время.

Дмитрий Алхазов, генеральный директор «Оператора ЦРПТ», сказал: «В ходе обновления в продуктивный контур системы МДЛП была добавлена распределенная платформа обработки данных. В ее составе на текущий момент 10 кластеров, по производительности сопоставимых с кластером, обслуживающим систему до 28 марта. Все коды, эмитированные с 28 марта, будут обслуживаться на новой платформе, таким образом будет наблюдаться плановый переток нагрузки и общий рост производительности системы».

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 г. Немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности, если они произведены до 1 июля 2020 г., или до 1 октября 2020 г., если на них получены разрешения спецкомиссии.

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