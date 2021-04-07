Infinidat помогает компаниям бороться с атаками программ-вымогателей

Infinidat объявляет об улучшении возможностей восстановления данных в InfiniGuard для корпоративных пользователей. Новая функциональность InfiniGuard CyberRecovery обеспечивает лучшую в своем классе защиту всей среды резервного копирования. Она включает в себя создание неизменяемых моментальных снимков и почти мгновенное восстановление предыдущих состояний системы на основе определенных заказчиком политик. Эти уникальные нововведения направлены на устранение угроз кибератак программ-вымогателей, которые происходят в среднем каждые 14 секунд.

«Почти мгновенное восстановление данных с решением InfiniGuard после кибератак дает возможность Infinidat значительно повысить планку защиты от вымогателей, — говорит Фил Буллинджер (Phil Bullinger), генеральный директор Infinidat. — Заметные усовершенствования нашей платформы InfiniGuard значительно улучшают процесс защиты данных. Мы даем возможность корпоративным клиентам создать новую линию защиты для резервного копирования данных, что будет играть значительную роль как в 2021 году, так и в будущем».

InfiniGuard CyberRecovery борется с растущим количеством угроз программ-вымогателей и вредоносных вторжений в центры обработки данных крупных компаний, а также поставщиков облачных услуг. Захватив данные, вымогатели уничтожают резервные копии, крадут учетные данные и передают украденную информацию. Это приводит к тому, что предприятиям абсолютно любых размеров приходится прекращать деятельность в одночасье. И нет ничего необычного в том, что компании платят большие суммы денег для восстановления бизнеса.

«Поскольку атаки вымогателей уже обходятся крупным организациям в 20 миллиардов долларов в год, ИТ-директора должны выйти за рамки простого резервного копирования, чтобы внедрить всеобъемлющую и высоконадежную стратегию кибербезопасности, — добавляет Эрик Бургенер (Eric Burgener), вице-президент по исследованиям группы инфраструктурных систем, платформ и технологий IDC. — Эта стратегия должна обеспечить прозрачность процессов резервного копирования на основе определенных политик и с использованием неизменяемых моментальных снимков, а также гибкое, гранулярное и высокопроизводительное восстановление данных. И все это подразумевает необходимость внедрения архитектуры защиты данных следующего поколения».

Обнаружение того, как именно вымогатели проникают в ИТ-инфраструктуру, является чрезвычайно сложной задачей и часто происходит после того, как ущерб уже нанесен. Возможности для атак значительно выросли за последний год из-за увеличения количества сотрудников, работающих из дома. Традиционной линией обороны было резервное копирование данных, но кибертеррористы теперь атакуют резервные копии и системы хранения, в которых они находятся. Именно поэтому резервное копирование данных само по себе уже не является достаточной защитой.

InfiniGuard CyberRecovery защищает само решение резервного копирования с помощью прозрачного и понятного функционала, который представляет собой подход нового поколения к защите от программ-вымогателей и других киберугроз. InfiniGuard создает неизменяемые моментальные снимки с использованием технологии WORM (write once read many), гарантирующей, что копии данных не могут быть удалены, зашифрованы или изменены.

Обновленное решение Infinidat для кибервосстановления также использует возможности восстановления данных к их предыдущим состояниям в соответствии с заданными политиками. Это позволяет достичь почти мгновенного восстановления к любой точке в истории данных для обеспечения их целостности и согласованности. Для компаний, которые хотят проверить данные до того, как они вернутся в оперативную среду бизнеса, InfiniGuard предоставляет изолированную тестовую среду, которая очень проста в использовании.

«Защита всей среды резервного копирования теперь является неотъемлемой частью стратегии киберзащиты любой организации, — отмечает Грег Харрисон (Greg Harrison), вице-президент по глобальным проектам в CBTS. — InfiniGuard CyberRecovery предлагает нашим клиентам новый мощный способ защиты от растущих угроз. Быстрая скорость, с которой вы можете восстановить данные, сохранив их целостность, делает InfiniGuard звездой кибервосстановления».

Инновации Infinidat в области кибервосстановления на платформе InfiniGuard дают корпоративным клиентам возможность реализовать новую, более эффективную стратегию защиты от кибератак, борьбы с ними и восстановления после них.