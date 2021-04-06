Спецпроекты

«Рексофт» разработал CMS-решение для создания корпоративных порталов

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Рексофт» (Reksoft) выводит на рынок модульное CMS-решение (Content Management System) на Java – ReksoftCMS. Продукт ориентирован на создание внутренних корпоративных порталов.

«Создание и поддержка высоконагруженных портальных решений разного типа – одна из специализаций «Рексофт». Среди наших заказчиков по этому направлению – крупные ритейлеры, транспортные и логистический компании, банки, телеком-операторы, предприятия ТЭК. Большинство корпоративных систем крупных компаний разработаны на Java. На своем опыте мы убедились, что существующие коробочные решения зачастую несут в себе избыточный функционал, который не нужен в таком объеме для большинства задач, но его наличие накладывает определенные ограничения на разработчиков. Каждый раз при решении подобной задачи по интеграции CMS c backend-решениями на Java нам приходится делать одинаковый модули или же подстраиваться под существующие проприетарные CMS. Это требует дополнительных усилий и усложняет общую парадигму систем. В результате мы собрали свои наработки в единое решение, из которого можно легко, как из конструктора, построить модульную CMS, без проблем встроив в существующие Enterprise-системы», - прокомментировал задачу продукта Николай Сокорнов, директор департамента разработки ПО компании «Рексофт».

В первую очередь разработанная CMS была опробована при создании внутреннего корпоративного портала «Рексофт». Сегодня система состоит из модулей: HR, коммуникации, рабочее окружение и технические сервисы.

В HR блок входят: организационная структура со списком сотрудников, календари отпусков и корпоративных мероприятий, виджеты о днях рождениях, новых сотрудников и пр. В коммуникационный блок включены несколько тематических новостных лент с виджетом для наиболее важных событий, системы «вопрос-ответ» и корпоративных опросов, фотогалерея. Блок рабочего окружения представлен отчетами фиксации рабочего времени, мониторингом рабочей инфраструктуры, матрицей компетенций сотрудников. Технический блок включает модули авторизации, управления правами, интеграционный модуль для подключения новых блоков и административный блок.

CMS интегрируется с другими внутренними системами, которые являются для нее источниками данных. В систему встроен полноценный сквозной поиск.

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