«Сберкорус» реализовал электронный обмен документами между фондом «Вклад в будущее» и грантополучателями

Победители грантового конкурса «Добрый новогодний подарок», который в шестой раз провел благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», получили возможность обмениваться документами с фондом в онлайн-режиме. Решение по интеграции площадки конкурса с системой электронного документооборота (ЭДО) реализовано «Сберкорусом» (входит в экосистему «Сбера»).

Ежегодный конкурс благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» призван выявить и поддержать эффективные проекты российских некоммерческих организаций (НКО), направленные на социализацию, адаптацию к образовательной и трудовой жизни детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, и детей с особенностями развития.

«Целью «Доброго новогоднего подарка» является улучшение жизненных перспектив детей с особенностями. Чтобы добиваться этого результата, необходимо объединять усилия и ресурсы. Не только финансовые, но и экспертные, организационные. Проекты осуществляются и на средства «народной» поддержки, поэтому для нас крайне важно добиваться максимально эффективного их использования. К тому же, «Сбер» и многие компании экосистемы помогают нам из года в год улучшать сервисы по сбору пожертвований, приему заявок на конкурс и другим аспектам сотрудничества с донорами и НКО. Все это позволяет выстраивать прозрачные партнерские отношения со всеми заинтересованными сторонами. В результате такие шаги по совершенствованию процедур «Доброго новогоднего подарка» дают общий эффект в виде улучшения качества работы НКО, что, вне сомнения, улучшает и жизненные перспективы их подопечных», — отметила руководитель направления «Инклюзивная среда» благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Инна Ширшова.

В 2021 г. число некоммерческих организаций, победителей конкурса, выросло почти на треть по сравнению с 2020 г., а объем поддержки составил 38,8 млн руб. — это максимальный за всю историю грантовый фонд. На эти средства российские НКО организуют более 64 тыс. регулярных занятий, где дети будут учиться самостоятельности, получат образование и профессию, а значит, у них появится шанс не оказаться в социальной изоляции в будущем.

«Сберкорус» реализовал технологию взаимодействия грантополучателей и грантодателей, благодаря которой НКО смогут подписать договор и дополнительные соглашения с фондом электронной подписью, отправив их и отчетную документацию через сервис «Сбера» — «Документооборот». Важное условие — все грантополучатели должны являться пользователями «Сбербанк бизнес онлайн».

Основой интеграционного решения стал совместный проект «Фонда Президентских грантов» и «Сберкоруса», реализованный в 2017 г. Позднее аналогичная технология ЭДО была успешно реализована «Сберкорусом» для конкурса губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в рамках деятельности фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».

«Совместный проект благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и «Сберкоруса» позволит некоммерческим организациям, победителям конкурса, оперативно обмениваться электронными документами с фондом, сократив стандартное время на документооборот более чем в три раза. Мы рады, что такая оптимизация процессов поможет НКО больше времени уделять не рутинным операциям с документами, а своей непосредственной деятельности — поддержке детей с опытом сиротства и детей с особенности ментального развития», — отметил руководитель компании «Сберкорус» Сергей Машурин.