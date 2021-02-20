Спецпроекты

Новый VDI-клиент «Термидеск» совместим с процессорами Baikal-M

Интеграция Системное ПО

«Увеон – облачные технологии», отечественный разработчик ПО для унифицированной виртуализации рабочих станций, сообщила о выпуске новой версии программного клиента диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск». Решение совместимо с защищенной операционной системой Astra Linux Special Edition релиз «Новороссийск» и может применяться на устройствах с российскими процессорами Baikal-М.

ПО «Термидеск» предназначено для развертывания защищенных инфраструктур виртуальных рабочих мест, их администрирования и централизованного управления полным жизненным циклом виртуальных машин. Продукт востребован на промышленных предприятиях, в крупных или средних государственных и частных организациях из самых разных сфер экономики, включая сегмент облачных решений и услуг, образование, банковские, государственные системы и т.д. Применение «Термидеска» позволяет оптимизировать расходы на вычислительные ресурсы: развертывание и обслуживание виртуальных рабочих мест намного удобнее и экономичнее, чем приобретение и сопровождение парка физических рабочих станций.

«Новый программный клиент VDI устанавливается на отечественный ПК или «тонкий клиент» и обеспечивает подключение к виртуальному рабочему месту c различными операционными системами, включая Astra Linux. Новинку можно применять как вместе со стандартной редакцией продукта «Термидеск», подходящей для работы с платформами виртуализации Vmware vSphere и oVirt, так и со специальной версией — Termidesk for Astra, которая совместима с системой виртуализации Astra Linux», — сказал Денис Мухин, директор по развитию бизнеса компании «Увеон – облачные технологии».

Выпуск VDI-клиента для АРМ с отечественным процессором позволит многим организациям сделать еще один шаг на пути реализации стратегии импортозамещения. На рабочих местах сотрудников с операционной системой Astra Linux и процессором Baikal-M можно запускать приложения, изначально разработанные под ОС Windows.

«Развитие экосистемы вокруг процессоров Baikal – наша первоочередная задача, которую мы успешно решаем последний год, – отметил Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал электроникс». – Мы рады, что к производителям российских операционных систем присоединились разработчики виртуальных рабочих мест, и теперь для оптимизации затрат на развертывание, обслуживание ИТ-инфраструктур и выстраивания безопасной удаленной работы сотрудников возможно использование полностью отечественного программно-аппаратного стека».

Другие материалы рубрики

Московские власти потратят полмиллиарда на блокчейн

100 тыс. сотрудников «Росатома» установят малоизвестный мессенджер, связанный с президентом «Ай-теко»

Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе

ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта

Росгвардия закупает криптографическую защиту. Российское «железо» и ПО под запретом

«Ситроникс» купил у своих хозяев разработчика беспилотных морских судов

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Боремся с туннельным синдромом: чем заменить мышь?

Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений

Техноблог

Как и от чего правильно заряжать беспроводные наушники?

Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

«Жидкая» нейросеть изменяет алгоритмы прямо в процессе работы и становится умнее

Шаг к полноценному андроиду: нюансы телодвижений отследят электронити

Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам