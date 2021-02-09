Облако DataLine запустилось на базе «Ростелеком-ЦОД» в Санкт-Петербурге

Облако DataLine в Санкт-Петербурге перезапустилось на новой площадке «Ростелеком-ЦОД» по адресу ул. Жукова, д. 43. На базе нового дата-центра разместилось четыре облачных сервиса DataLine: виртуальная инфраструктура VMware, послеаварийное восстановление, Managed Kubernetes и DBaaS (база данных как услуга).

Изначально зона доступности облака DataLine в Санкт-Петербурге была организована на базе арендованной площадки. С переездом облака в новый дата-центр качество сервисов полностью обеспечивает объединенная команда «Ростелеком-ЦОД» и DataLine, которые совместно отвечают за эксплуатацию инфраструктуры по единым стандартам для сети ЦОДов по всей России.

Также новый ЦОД подходит для георезервирования: на петербургской площадке можно разместить резервные ресурсы на случай аварий. Благодаря надежной сетевой связности между дата-центрами клиенты в случае аварии могут быстро переключиться на реплику в другом городе и продолжить работу.

Новый петербургский дата-центр спроектирован и запущен в декабре 2020 года по требованиям стандарта Tier III. Это дает клиентам возможности для построения отказоустойчивого облака. В дата-центре можно разместить виртуальную инфраструктуру в соответствии с единым SLA с гарантией доступности на уровне 99,982 %.