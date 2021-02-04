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«Рикор» прогнозирует увеличение объемов заказных разработок на порядок

Интеграция Электроника
, Текст: Владимир Бахур

Российский ODM-производитель «Рикор» прогнозирует в 2021 году радикальный рост заказных разработок. Только за январь компания получила заказы на производство под брендом партнеров с последующей сертификацией МПТ общим объемом – почти 40000 серверов.

Такое сотрудничество позволяет интеграторам, вендорам и сборщикам участвовать в гостендерах с собственным серверным оборудованием, разработанным и произведенным на территории России на базе серверных платформ «Рикор» с адвалорной долей более 60%. В настоящее время контракты на заказное производство под брендом партнеров заключаются, начиная от объема 500 серверов в год, договоренности фиксируются в рамках календарного графика.

Принятая в прошлом году стратегия производства под брендами партнеров показала себя продуктивной. Компания продолжает развивать это направление, обеспечивая дополнительные возможности в виде ускоренного получения сертификата и выводя партнерство на новую ступень развития. К настоящему моменту десятки российских компаний выбрали «Рикор» в качестве ODM-производителя по совокупным показателям качества, сроков, стоимости и близости менталитетов.

Таким образом компания формирует рынок ODM-производства в России и помогает реальному импортозамещению - на производственной базе «Рикор» появляются отечественные производители серверного оборудования с сертификатами МПТ.

«Рикор» предлагает компаниям полный цикл услуг по разработке и серийному производству серверного оборудования и комплектующих: материнских плат, корпусов, плат расширения, блоков питания. Сегодня «Рикор» позволяет партнерам не только выпустить продукты под своим брендом, но и гарантирует существенное сокращение сроков на получение заключения Минпромторга РФ.

«Рикор» накопил серьезную экспертизу в вопросе подготовки к сертификации - на заводе есть специальный отдел, который помогает пройти все юридические тонкости для подачи документов сначала в ТПП, а потом в МПТ.

«Российский ИТ-рынок в наступившем году ожидает неподдельный интерес к отечественным производителям. Наши партнеры при этом хотят не просто производить у нас свои изделия, но и получить на них заключение МПТ. Мы помогаем им не только разработать документацию и организовать серийное производство, но и собрать пакет документов, заполнить анкету. И на всех этапах будем контролировать процесс, чтобы все прошло корректно и в максимально короткие сроки», - сказал Борис Иванов, вице-президент по развитию «Рикор».



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