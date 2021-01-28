Концерн «Автоматика» разрабатывает серверные источники питания на основе цифровой аппаратно-программной платформы «Титан»

«Калугаприбор» в кооперации с КЭМЗ, входящие в rкнцерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», приступили к разработке серии мощных источников вторичного электропитания для различного серверного и телекоммуникационного оборудования. Источники будут обладать полностью цифровым управлением, что положительно сказывается как на энергоэффективности изделия во всем диапазоне нагрузок, так и на его себестоимости, а применение программно-аппаратной платформы позволит унифицировать всю линейку изделий и ускорить срок их разработки и внедрения.

В рамках действующего законодательства Российской Федерации в части принятого пакета законов «О противодействии терроризму» операторы связи и организаторы хранения информации в сети интернет обязаны хранить большие объемы данных в специальных системах хранения данных (СХД), внесенных в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Также в соответствии с Постановлением Правительства РФ №719, требования к уровню локализации продуктов и решений, применяемых в СХД, постоянно ужесточаются.

Источники питания от концерна «Автоматика» разрабатываются по всем современным международным требованиям, в частности, имеют класс энергоэффективности не ниже Platinum (по стандарту 80 Plus), возможность резервирования и горячей замены, удаленный контроль параметров, логирование аварийных ситуаций и защиту от перенапряжения и перегрева.

«Одним из важных компонентов СХД являются источники питания, в настоящий момент на гражданском рынке нет отечественных аналогов таких устройств. Кроме того, количество отраслей, в которых требуется хранение и обработка больших массивов данных, с каждым годом растет, наряду с этим увеличивается доля населения, использующая продукцию данного типа. Источники питания, создаваемые нашими калужскими предприятиями на основе цифровой аппаратно-программной платформы «Титан», могут занять эту нишу. Мы уже имеем предварительные заказы от нескольких крупных компаний, работающих в сфере обработки и систем хранения данных», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

В 2021 г. Концерн «Автоматика» проведет опытно-конструкторские работы, направленные на использование отечественной элементной базы для соответствия Постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», а к 2022 г. концерн планирует начать серийный выпуск и первые отгрузки готовой продукции партнерам.