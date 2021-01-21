Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux

«Рубэкап», российский разработчик средств резервного копирования, ГК Astra Linux, российский разработчик ОС и средств виртуализации, и «Байкал электроникс», отечественный производитель интегральных микросхем и систем на кристалле на базе архитектур ARM и MIPS, сообщили об успешном завершении тестовых испытаний совместимости средств резервного копирования Rubackup с высокоскоростными энергоэффективными процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux.

Rubackup — это масштабируемое, гибкое и производительное клиент-серверное решение резервного копирования, которое надежно защищает ИТ-инфраструктуру от потери данных, позволяет обеспечить автоматическое резервное копирование и восстановление информации. Rubackup входит в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры России. Решение совместимо с ОС и системой виртуализации Astra Linux и другими отечественными платформами, а также с российскими СУБД и другими продуктами.

Baikal-M (BE-M1000) — отечественная система на кристалле с восемью ядрами ARM Cortex-A57, восьмиядерным GPU Mali-T628 и большим набором высокоскоростных интерфейсов. Это современный высокопроизводительный процессор для широкого диапазона устройств потребительского сегмента и B2B.

Для проверки работоспособности программно-аппаратного стека использовались клиент системы резервного копирования Rubackup версии 1.4 и рабочая станция на базе процессора Baikal-M под управлением защищенной ОС Astra Linux Special Edition (релиз «Новороссийск»). Комплекс тестов включал в себя запуск приложения Rubackup, создание с его помощью резервных копий и восстановление данных. Результаты проведенных исследований подтвердили: программная и аппаратная составляющие технологического стека работают корректно и стабильно, а функциональность всех проходивших проверки ИТ-решений доступна в полном объеме. На АРМ на базе процессора Baikal-M можно успешно выполнять полное, инкрементальное и дифференциальное резервное копирование файловых систем ext2, ext3, ext4, btrfs и zfs, СУБД PostgreSQL 11, виртуальных машин KVM, а также системы управления томами (пространствами для хранения данных) LVM.

«Мы исходим из того, что клиенты будут применять наш продукт с разными ОС и аппаратными средствами, например, на платформах с процессорами Baikal-M и в информационных системах, построенных с использованием ОС Astra Linux, на которую сейчас переходят многие организации. Система резервного копирования Rubackup успешно адаптирована для работы в составе комплексного отечественного программно-аппаратного стека, подходит для импортозамещения и не подвержена санкционным рискам: это российская разработка «с нуля», которая не базируется на каких-либо open-source решениях и будет надежно работать при любых внешних обстоятельствах. В планах — портирование Rubackup на платформы с процессорами Baikal-S, предназначенными для серверов, систем хранения данных и суперкомпьютерных систем, что дополнительно расширит возможности наших пользователей в части защиты инфраструктур от потери данных», — отметил Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «Рубэкап».

«Мы рассчитываем, что партнерство с «Рубэкап» поможет нам в нашей ключевой задаче — продвижении на рынок широкого спектра устройств на процессорах Baikal, — сказал Андрей Евдокимов, генеральный директор компании «Байкал электроникс». — Для эффективного замещения импортных решений отечественными необходимо сформировать полностью российский технологический стек из оборудования, системного и прикладного программного обеспечения, и мы сейчас активно развиваемся именно в этом направлении».