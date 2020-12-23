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Trueсonf и Baikal Electronics представили российскую видеосвязь для процессоров Baikal

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Trueсonf и Baikal Electronics объявили о стратегическом партнерстве, в ходе которого адаптировали программное обеспечение Trueсonf для работы с набором команд процессора Baikal-M, созданного на базе архитектуры ARM. Совместимость данных решений позволит строить корпоративные сети коммуникаций для правительственных и частных организаций с высокими требованиями к прозрачности внедрения и защищенности связи.

Технология ARM становится новым мировым трендом: такие процессоры сочетают в себе высокопроизводительные RISC-конструкции, снижают производственные затраты и энергопотребление, что уже сделало их отличным решением для портативных устройств, в том числе ноутбуков.

Чтобы обеспечить отечественные компании и организации высококачественной видеоконференцсвязью, работающей в нативном режиме с российскими ARM-платформами и ОС, компании Trueсonf и Baikal Electronics заключили стратегическое партнерство.

Для достижения поставленной задачи Trueсonf и Baikal Electronics в 2018 г. сформировали совместную проектную команду, главная цель которой заключалась в оптимизации ВКС-решений Trueсonf для ARM-совместимых платформ. Коллегиальные исследования компаний завершились тестированием, в ходе которого была подтверждена корректная работа ВКС-решений Trueсonf Room и Trueсonf для Linux на платформах с процессорами Baikal-M.

Baikal-M — отечественная система на кристалле с восемью ядрами ARM Cortex-A57, восьмиядерным GPU Mali-T628 и большим набором высокоскоростных интерфейсов. Это современный высокопроизводительный процессор, предназначенный для широкого диапазона целевых устройств потребительского и B2B сегментов.

Trueсonf Room — программное решение Trueсonf для организации и управления видеоконференциями в конференц-залах и переговорных помещениях, которое поддерживает ультравысокое разрешение 4K UltraHD и предоставляет большие интеграционные возможности благодаря наличию команд API для внешнего управления.

Trueсonf для Linux — клиентское приложение Trueсonf для видеосвязи и удаленной совместной работы, которое работает с ОС Debian, Ubuntu, CentOS, Mint и отечественными ОС Astra Linux, «Альт», «Ред ОС» и «Лотос».

Решения Trueсonf, совместимые с ARM, позволят эффективно применять технологии ВКС в системах умных городов и встраиваемых решениях, которые служат для удаленного оказания государственных или финансовых услуг — видеокиосках, контакт-центрах и банкоматах, а также для удаленного обслуживания посетителей магазинов, аэропортов и стадионов.

Такой подход призван наладить безопасное живое общение между гражданами и представителями государства или крупными организациями, при этом сократив расходы на построение и обслуживание ИТ-инфраструктуры. Кроме того, это позволит избежать рисков, связанных с использованием зарубежных аппаратных и программных решений.

Ранее были выпущены специальные версии ПО Trueсonf для платформы Raspberry Pi, обеспечившие проведение полноценных видеозвонков и групповых конференций на компьютере размером с кредитную карту.

«На сегодняшний день можно однозначно сказать: ARM станет основой десктопных систем, рабочих станций и ноутбуков, как уже произошло с мобильными устройствами и интернетом вещей, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию Trueсonf. — Совместные усилия Trueсonf и Baikal Electronics позволят предоставить заказчикам доступ к качественной российской видеосвязи, адаптированной для самых разнообразных сценариев применения, и при этом отказаться от внедрения иностранных продуктов».

«Одна из главных задач отечественных разработчиков вычислительной техники – обеспечить потребителей комплексными программно-аппаратными решениями, построенными на принципах технологической независимости, — сказал Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал электроникс». — Мы рады, что к производителям операционных систем теперь присоединились российские разработчики видеоконференцсвязи, и надеемся, что российская кооперация на отечественном ИТ-рынке будет с каждым днем расти все активнее».



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