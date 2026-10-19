После публикации CNews сотрудникам микроэлектронного НИИ «Прогресс» выплатили зарплату

Сотрудникам научно-исследовательского института микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» (входит в «Элемент») в пятницу поступили выплаты — зарплата за сентябрь и доплата к отпуску, которую они ждали несколько месяцев. Ранее CNews писал о задержках в институте: расчет за август люди получили только в октябре, а часть персонала написала заявления о приостановке трудовой деятельности.

Выплаты пришли

Как стало известно CNews, сотрудникам научно-исследовательского института микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» (входит в «Элемент») в пятницу поступили выплаты. Речь идет о зарплате за сентябрь и доплате к отпуску по коллективному трудовому договору, которую сотрудники ждали несколько месяцев. Об этом CNews рассказали сотрудники предприятия.

Ранее CNews писал о задержках зарплат в институте. По словам сотрудников, задержки начались с июля 2026 г.: сначала выплаты старались не задерживать больше чем на 14 дней, однако с сентября задержка достигла месяца. Расчет за август люди получили только в октябре, а доплата к отпуску задерживалась на три-четыре месяца.

Часть персонала написала заявления о приостановке трудовой деятельности, некоторые увольнялись, не дождавшись выплат. По данным источников, уходили в первую очередь технические специалисты — инженеры и разработчики.

CNews обратился к представителям «Элемента» с вопросом о том, действительно ли все задолженности были выплачены и ожидает ответа.

Сокращение штата

С января 2026 г. среднесписочная численность сотрудников института сократилась примерно с 280 до 220 человек. По данным источников CNews, которые принимают участие в обсуждении деятельности «Элемента», холдинг направил задачу сократить фонд оплаты труда и численность сотрудников до 150 человек.

© Денис_Востриков / Фотобанк Фотодженика После новости CNews сотрудникам выплатили зарплату

Проблемы «Прогресса» связывали с многочисленными штрафами, которые предприятию начислил Минпромторг за просрочку исполнения госконтрактов. В феврале 2026 г. ведомство выставило институту штраф на 429,3 млн руб., в мае — еще на 24 млн. В мае 2025 г. штраф составлял 210,4 млн руб.

В пресс-службе «Элемента» ранее заявляли CNews, что информация о планируемых массовых сокращениях сотрудников НИИМА «Прогресс» и о том, что это было требование ПАО «Элемент», не соответствует действительности. Там отмечали, что в институте реализуются «плановые управленческие изменения, направленные на повышение эффективности процессов и перераспределение ресурсов на ключевые направления, включая ПРО-ГЕО и другие разработки». Также в холдинге подчеркивали, что при образовании задолженности работодатель обеспечивает соблюдение прав работников согласно ст. 236 ТК РФ.



«Прогресс» — не единственное предприятие «Элемента», где шли сокращения. В сентябре 2026 г. стало известно, что в АО «Нанотроника» попросили уволиться по собственному желанию около 20% штата — примерно 20 человек из общей численности до 100 сотрудников. Собеседники издания сообщали, что предложение о сокращении поступило от вице-президента по корпоративному управлению, имущественным и правовым вопросам ПАО «Элемент» Ирины Щукиной.

Чем занимается «Прогресс»

НИИМА «Прогресс» основан в 1987 г. на базе подразделений НИИ «Автоматика» и ЦНИТИ как центр автоматизированного проектирования специализированных СБИС Министерства промышленности средств связи СССР.

Институт проектирует СБИС «Система на кристалле», разрабатывает и производит ГЛОНАСС/GPS-навигационные приёмники. СБИС предприятия применяются в модемах спутниковой связи, радиолокации, спутниковой навигации, подвижной радиотелефонной связи, внутризоновых и магистральных сетях связи.

Институт первым в России освоил разработку и проектирование СБИС на основе субмикронных технологий и одним из первых выполнял заказы на проектирование для Motorola, VLSI Technology, Nortel, ST Microelectronics, Gold Star, SGS Thompson и других.